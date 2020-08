Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

220 uzoraka

pet

27 njihovih kontakata

271 osoba

puštena

nije dobila

uvođenja strožih epidemioloških mjera

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U laboratorijimau zadnja 24 sata testirano je ukupno, a od toga jebilo pozitivno na koronavirus. Četiri novooboljele osobe su s područja Osijeka, a jedna s područja Ispostave ZZJZ Đakovo (Punitovci). Epidemiolozi su mjeru samoizolacije odredili za, pa je sada u samoizolaciji ukupnoDva pacijenta oboljela od koronavirusa jučer su iz KBC-a Osijekna kućno liječenje, pa je u bolnici trenutno hospitalizirano 24 pacijenta od kojih su pet na respiratoru.Policijadojave građana o kršenju samoizolacije, a u osam samoinicijativnih provjera sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi.Nakonu pojedinim europskim zemljama od jučer je u i Osijeku povećan interes hrvatskih građana za testiranje na koronavirus uz vlastito plaćanje. Testiranje se može obaviti svaki dan u Kliničkom bolničkom centru Osijek (uzimanje uzoraka je od 7.30 do 10.30 sati) te od ponedjeljka do petka u Zavodu za javno zdravstvo OBŽ (uzimanje uzoraka je od 7.30 do 9.00 sati). - izvijestio je Stožer civilne zaštite OBŽ.