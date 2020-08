povećanje broja

Veliko dnevnooboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj otvara sve više pitanja o tome kakve će biti, kako bi se u nadolazećim hladnijim danima dodatno smanjile mogućnosti širenja Covida-19, piše Jutarnji list Među ostalim, predviđa sesvih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika koji rade u sustavu prije povratka na radno mjesto, bilo s godišnjeg ili s bolovanja. Isto se već provodi u nekim, no ta bi mjera od jeseni postala obvezna za sve.Očekuje se da će se umorati nositi maske, uključujući i na radnom mjestu, ako se radi u prostorima otvorenog tima (nema kancelarija).će se i broj osoba na, vjerojatno u početku na, ali ako se pokaže da je ta vrsta okupljanja i dalje izvor zaraze, doćt će do dodatnog ograničavanja koje trenutno vrijedi u, a to znači da će u “svadbenoj povorci” biti samo mladenci i najuža obitelj.Ograničit će se najvjerojatnije i, što znači da oni koji žele organizirati neko događanje s većim brojem ljudi, to mogu samo tako da se proširi područje događanja.Mnogo se piše okoja kod nas počinje 7. rujna. Postoji suglasje gotovo svih zemalja EU da djecatrebaju ići na nastavu u škole, a ona starija mogu je. Naime, prema novim, upravo objavljenim studijama, djeca mlađa od 10 godinaprenošenja koronavirusa kao odrasli, dakle manje su opasna za ukućane. No, kod onih starijih, sposobnost prenošenja virusa identična je s onim odrasle populacije pa je upravo to razlog što većina stručnjaka drži da bi nastava za stariju djecu trebala biti online.Odluke o organizaciji nastave za predstojeću školsku godinu ovisit će i o, odnosno tamo gdje se nastava inače odvija samo u jednoj smjeni moguće je da se uvede i druga, kako bi u isto vrijeme i u školi i u razredu bilo što manje učenika.No, čini se da se za buduće odluke Stožera ipak čeka odluka, koja bi trebala odgovoriti na pitanje jesu li Vladine izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti omogućile Stožeru da donosi mjere koje zadiru u ustavna prava, što mnogi drže protuustavnim.Odluka Ustavnog suda, bez obzira kakva bude, važna je tim više što nas očekuje, prema svemu sudeći, težak život s koronom, a koliko ćemo je uspjeti obuzdati ovisit će o epidemiološkim mjerama koje će se morati provoditi, sviđalo se to nekom ili ne.