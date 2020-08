Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Članovidanas (17. kolovoza 2020. godine) analizirali su aktualne informacije u vezi sprječavanja širenja i suzbijanja bolesti COVID-19.Kako je rečeno, na obilježavanjau tri svetišta pristiglo je znatno manje osoba nego ranijih godina, a sportski događaji održani su bez publike i uz primjenu epidemioloških mjera.Tijekom proteklog vikenda (14. do 17. kolovoza)proveli sunad provođenjem epidemioloških mjera. Najviše (20) nadzora imali su u, a obišli su i osam svadbi, sedam prodavaonica i trgovina, šest javnih okupljanja, pet ugostiteljskih objekata, dvije pekarnice, jedan frizerki salon i jednu upravnu ustanovu. Utvrdili su 12 nepravilnosti (nepoštivanje fizičke distance, neisticanje obavijesti, nekorištenje maski i rukavica, organizacija plesnog podija) te za njih izrekli usmena upozorenja.Nadalje, na sjednici je istaknuto kako se zbogkoje su donijele pojedine europske zemlje narednih dana očekuje još više samoinicijativnih zahtjeva građana za testiranje na koronavirus. Zainteresirani građani mogu doći u Klinički bolnički centar Osijek (radno vrijeme od 7.30 do 10:30 sati) ili Zavod za javno zdravstvo OBŽ (radno vrijeme od 7.30 do 9 sati) te uz plaćanje obaviti testiranje.U laboratoriju KBC-a Osijek u zadnja 24 sata testirano je ukupnood kojih subili pozitivni na koronavirus. Četiri novooboljele osobe iz Osijeka, a po jedna iz Našica i Darde.Ukupan broj oboljelih od pojave epidemije koronavirusa na području Osječko-baranjske županije sada je 684 osoba, s tim da je 576 do sada izliječeno, preminulo su ukupno 22 osobe, a aktivno oboljelih je 86 osoba.U KBC-u Osijek kao regionalnom respiracijskom centru trenutno je hospitalizirano 26 pacijenata oboljelih od koronavirusa od kojih su pet na respiratoru, i to četiri pacijenta s područjai jedan s područja Osječko-baranjske županije.Epidemiolozi su mjeru samoizolacije jučer odredili za 23 novih kontakata oboljelih, pa je trenutno u samoizolaciji ukupno 275 osoba.Policija jučer nije dobila dojave građana o kršenju samoizolacije, a u 53 samoinicijativnih provjera sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi. - izvijestio je