, niskobudžetna njemačka aviokompanija u vlasništvu, objavila je svojza rujan ove godine. Donosimo vam kompletni red letenja prema hrvatskim destinacijama.Kompanija je međuuspostavila redovni promet prema Hrvatskoj, no kako se bliži kraj ljetne sezone, tako će i Eurowingstjednih letova prema određenim odredištima.Što se tiče prometovanja Eurowingsa prema tri spomenute zračne luke, u rujnu će doći do smanjenja broja tjednih frekvencija:- linija Rijeka - Dusseldorf prometovati će jednom tjedno, subotom (jedan let tjedno manje u odnosu na kolovoz),- linija Rijeka - Hamburg prometovati će jednom tjedno, nedjeljom,- linija Pula - Dusseldorf prometovati će jednom tjedno, subotom,- linija Zadar - Koln prometovati će jednom tjedno, subotom,- linija Zadar - Stuttgart do 09. rujna prometovati će dva puta tjedno, nakon spomenutog datuma jednom tjedno, nedjeljom,- linija Osijek - Stuttgart neće biti u prometu u kolovozu ove godine.Zračna luka Split i dalje će imati najveći broj letova ove aviokompanije, štoviše, broj tjednih letova u rujnu biti će veći u odnosu na kolovoz!- linija Split - Dusseldorf prometovati će 4 puta tjedno (utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom), jedan let tjedno manje u odnosu na kolovoz,- linija Split - Hamburg prometovati će 4 puta tjedno (ponedjeljkom, utorkom, subotom i nedjeljom), jedan let tjedno više u odnosu na kolovoz,- linija Split - Koln prometovati će 5 puta tjedno (utorkom, četvrtkom, subotom dva puta dnevno te nedjeljom), jedan let tjedno više u odnosu na kolovoz,- linija Split - Stuttgart prometovati će 4 puta tjedno (ponedjeljkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom),- linija Split - Hannover prometovati će jednom tjedno, subotom,- linija Split - Berlin prometovati će 2 puta tjedno (utorkom i subotom), jedan let tjedno više u odnosu na kolovoz.Kako smo ranije i najavili, Eurowings će u rujnu ponovno uspostaviti promet prema Dubrovniku. U prvom planu kompanija je planirala pokrenuti četiri linije, no odustala je od linije iz Kolna. Sljedeće linije planirane su za rujan ove godine:- linija Dubrovnik - Dusseldorf biti će u prometu jednom tjedno, nedjeljom,- linija Dubrovnik - Berlin biti će u prometu jednom tjedno, nedjeljom,- linija Dubrovnik - Hamburg biti će u prometu jednom tjedno, nedjeljom.Eurowings će u rujnu nastaviti prometovati s dvije linije prema Zračnoj luci Zagreb, iz Stuttgarta i Kolna.- linija Zagreb - Stuttgart prometovati će 4 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom,- linija Zagreb - Koln prometovati će 5 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom, petkom, nedjeljom, što je jedan let tjedno više u odnosu na kolovoz.Ukupno, Eurowings će u rujnu imati 76 tjednih operacija (polijetanja i slijetanja) prema 6 hrvatskih zračnih luka.