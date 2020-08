8. Amaterski turnir Vaterpolo u žitu

U Belišću je u petak 14. kolovoza održankoji je po kvaliteti bio najkvalitetniji do sada.Vaterpolo u žitu svakom godinom pokazuje kako je jedan odu Hrvatskoj. Kroničare pamte kako je izgledao prvi turnir gdje je dosta igrača hvatalo loptu s dvije ruke što dovoljno govori o (ne)poznavanju pravila. No danas je to druga priča.Osmi turnir po redu, prvi puta pod dirigentskom palicom novoosnovanog, kluba unutar, okupio je 8 ekipa, i to veoma kvalitetnih. Na turniru su sudjelovali dvije amaterske ekipe iz Slavonskog Broda i dvije iz Koprivnice, dvije ekipe Rukometnog kluba Valpovka Valpovo, ekipa Karašicke Republike te najtrofejnija ekipa turnira – Oštri Gang Belišće.“ – Kaže, organizator turnira.Turnir je osvojila ekipa Koprivnica pobijedivši u finalu Slavonski Brod 5-2. Treća ekipa je bila Brod na Savi svladavši Oštri Gang Belišće 4-1. Najbolji igrač ujedno i golmaniz koprivničke ekipe. Najbolji strijelac je nepoznat, jer se zapisnički stol opustio pred kraj turnira. Moguće da suiz brodske ekipe iliiz Koprivnice. Valja napomenuti kako je u polufinalnoj utakmici između Brođana razmijenjeno čak 10 serija peteraca jer se ekipe nisu mogle dogovoriti tko da bude pobjednik. Od domaćih ekipa izdvojimo odličnogiz Oštrog Ganga te Ivana Ivića iz Karašicke Republike– kažeiz Slavonskog Broda.“ – govori Deni Damjanović iz pobjedničke ekipe.Kao i svake godine do sada, suci su bili iz VK Osijek i pritom zabavljali gledatelje pucanjem s bačvi na gol. Publiku su hitovima opuštali poznati karašicki DJ-i:, dok se šljakeraj udruge pobrinuo za već poznate burgere. Organizator turnira je udruga Karašicka Republika uz suorganizaciju i pomoć Gradskog bazena Belišće, Turističke zajednice grada Belišća, Savjeta mladih grada Belišća te sponzora Žito grupe i Decathlonu kojima zahvaljujemo. Udruga Karašicka Republika nastavlja svoje aktivnosti nadanjem kako će Drava pasti i omogućiti organiziranjhe 4. Bistrigina – Prvenstva Panonije u piciginu čiji je četvrti termin stavljen za subotu 5. rujna na Bistrinačkoj plaži.