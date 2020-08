176 Osječana

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

U ovom trenutkunalazi se na tzv. listi za, odnosno listi zakoju vodi gradska uprava. Riječ je o osobama koje ostvaruju pravo na najam nekog od gradskih stanova po raznim osnovama.Ta bi se lista u narednetrebala prepoloviti, izvještava Osječka televizija . Naime, kako su u ovom trenutku svi gradski stanovi zauzeti, a stanova za otkup na tržištu nema, u gradskoj su upravi odlučili ponovno krenuti u gradnju i to čak dvije zgrade:Idućeg ljeta trebala bi biti useljenaza tzv. najam gradskih stanova. Posljednja takva zgrada izgrađena je još prije šest godina u, a nova zgrada će biti također na Jugu II, u, a imat će ukupno 25 stanova površine od 25 (garsonjere) do 75 kvadrata (trosobni stanovi).Ukupna investicija vrijedna je, a radovi će trajati dvije godine.Zgrada u Opatijskoj započinje s gradnjom kroz nekoliko tjedana. Ukupna neto površina stambenog prostora iznosi, a riječ je o zgradi gotovojer značajan dio potreba za energijom (toplinska izolacija, grijanje prostora itd.) zadovoljava se iz obnovljivih izvora, odnosno ugradnjom dizalice topline zrak-zrak., pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, učinkovitost i zaštitu okoliša, istaknula je kako je obavljena parcelizacijate je proveden postupak javne nabave za izbor projektanta, a to je osječka tvrtka. Slijedi otvaranje ponuda za izvođača radova, potpis ugovora te početak radova na jesen, a useljenje je planirano za ljeto 2021.Odmah nakon zgrade u Opatijskoj gradit će se još jedna stambena zgrada toga tipa u Tenji koja će imati čak. Predana je dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole, slijedi postupak javne nabave, a radovi započinju uskoro.Nove zgrade za najam stanova odlikovat će sevezano uz energetsku učinkovitost te uz poštivanje najsuvremenijih zahtjeva struke.