Osim što smo se međusobno upoznali, vjerujem da smo svi čuli ponešto zanimljivo i korisno, a možda će iz tog povezivanja proizaći i kakva poslovna suradnja.

Kao koordinator regionalnog ureda Osijek, osim koordiniranja aktivnosti UGP-a s nacionalne razine, cilj mi je raditi i lokalne aktivnosti u svrhu dijeljenja znanja i osnaživanja poduzetnika.

U srijedu 12. kolovoza 2020., u prostoru, održan je prvi sastanak— regionalnog ureda Osijek, kojemu je prethodilo predavanje "iz đakovačkog Schwarz Studija.Na predavanje se nadovezalanazočnih članova os kojima se poduzetnici suočavaju te savjetima onih koji su to već prošli.” — rekao je, koordinator regionalnog ureda Osijek.Nastavak lokalnih aktivnosti UGP-a za područje Osječko-baranjske županije planira se već sljedeći mjesec.Tema sljedećeg predavanja još, no nastavit će se s osnovnim setom znanja — marketing, prava kupaca i prodavatelja, prodajne vještine, radno pravo, GDPR, javni nastup, prisutnost na internetu, itd. — pa sve do naprednijih, ovisno o mogućnostima i interesu.” — dodao je Lončar te pozvao sve, ne samo poduzetnike, da se učlane na web stranici udruge. Osječko-baranjska županija broji preko, od čega je trećina aktivnih.