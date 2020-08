7. rujna

Od, odnosno za manje od 30 dana, svi učenici bi trebali, uz pridržavanje svih mjera, potvrdilo jeKako izvještava RTL televizija , osniva se i posebno tijelo od epidemiologa do učitelja čiji će zadatak biti razrada scenarija i prijedlozi mjera Stožeru. Ta će radna skupina razraditi praktične mjere za svakodnevnu nastavu:, itd.Radna skupina s radom počinje za sedam dana. Prije svega treba napraviti presjek koliko jezaposlenika u školskom sustavu, a da se to napravimora odrediti koje skupine spadaju u visokorizične skupine.Iz Ministarstva poručuju kako su za početak školske godine pripremili is nastavom na daljinu, ili mješovitim modelom. Cilj je da učenici budu u učionicama, a u iznimnim slučajevima osigurat će se iI epidemiolog i ravnatelj HZJZ-aje potvrdio da će djeca ići u škole. „“.Oči naše javnosti uperene su u Njemačku gdje su se učenici već počeli. Tamo učenicina ulazu u školu i na hodnicima, a negdje i u učionicama. Ako se pojavi slučaj zaraze, učenici moraju u, a nastavu će četrnaest dana pratiti od kuće.Prema prvim reakcijama sudeći, njemački učenici su sretni što se mogu vratiti u škole. Međutim, još uvijekda će se škole ponovno zatvoriti ukoliko dođe do novog skoka broja zaraženih COVID-om, kao što se dogodilo u nekim američkim državama gdje su pojedine škole morali zatvoriti nakon što je broj oboljelih učenika i učitelja već nakon nekoliko dana počeo dramatično rasti.