Tekst: Osijek031.com

Foto: Lovro Šilović/Foto-arhiv031

Glisiranjesredinom Drave, odnosno plovnim putem, 30 metara daleko od obale, izaziva sve višebrojnih kupača, ribiča i drugih ljubitelja Drave, izvještava Radio Osijek Prema riječima, inspektora sigurnosti plovidbe iz osječkevodeni skuteri imaju samo dva mjesta gdje se mogu spustiti u Dravu: u blizinii ukod odreda Riječne ratne flotile. Do drugih odredišta na vodi moraju proći „”, no dozvoljeno im je samo proći, bez dodatnih manevara.Na Dravi na području grada Osijeka dopušten je samo, a sve dodatne radnje smatraju se, uključujući vožnju skuterom ili skijanje na vodi. Inače, skuteri imaju svoj dio Drave na kojem se mogu „zabaviti”, a riječ je o dijelu DraveNaravno, problem je to što ih tamo, a njima je opsesivno važno da ih vidi što više ljudi, po mogućnosti cijeli grad, te zbog toga svoje bravure izvode u blizini popularnih gradskih kupališta. To posebice dolazi do izražaja na popularnojkoja jeiživljavanju skutera izložena svaki dan. Vozači gliserase time što obijesnom vožnjom mogu dovesti ukoji su nedavno imali bliski susret treće vrste s jednim od takvih idiota.Jedno od rješenja o kome se razmišlja u Lučkoj kapetaniji jestkoja bi obuhvaćala dio Drave koji prolazi kroz Osijek. Skuter free zona mogla bi se uspostaviti od sljedeće godine.Naravno, zloban netko poput nas zapitat će se zašto se o tome samo razmišlja i zašto se ta mjera; ovako obijesne skutere na Kopiki viđamo svaki dan, ali plovila Lučke kapetanije gotovo nikad.