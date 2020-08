ljeti čitaju više

Obveze, posao, djeca i umor

izgovori i opravdanja

niti jedne jedine

nema previše smisla

Đelo od Gisko

Šutnja bijeloga grada

Eva García Sáenz de Urturi

Izgubljene djevojčice

Angele Marsons

Lovorike

Rachel Cusk

Ovo vrijeme sada

Semezdina Mehmedinovića

Bog kiše

Maje Kučerske

Daisy Jones i Šestorka

Taylor Jenkins Reid

Zvao sam ga Kravata

Milene Michiko Flašar

Bejrutsko Društvo paklenog plamena

Rawia Hagea

Posljednja godina rata

Susan Meissner

pojam našeg identiteta. Zadnji u setu, roman "[b]Noćni tigar

U ime oca (i sina)

Immanuela Mifsuda

Rolanda Barthesa, Susan Bordo, Julije Kristeve, Jacquesa Lacana i Hélène Cixous

Kupina i divlja ruža

Sonie Velton

Možda ovaj put

Jill Mansell

Savršen par

Elin Hilderbrand

Burnout sindrom. Aljoša Bagola

Kako pregorjeti i uzeti život u svoje ruke

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Jeste li i vi od onih koji, koji pokušavaju nadoknaditi tijekom godine propušteno?! Statistike pokazuju da ljudi ljeti uistinučesti sukojima pribjegavamo kada sami sebe zavaravamo zbogpročitane knjige od prošlog godišnjeg, i to ako. Priznat ćete da to baš i, nije primjer vašim bližnjima, a nije dobro ni za vas! Čitali ili ne,tu je da vas potakne, nagovori, usmjeri… ovoga puta na pravo ljetno štivo.Počet ćemo s trilerom "" kojeg nam donosi. U prvom romanu senzacionalne u mističnoj atmosferi Baskije, slijedeći trag krvi, koji od drevnih dolmena i keltskih nalazišta vodi do Stare katedrale i velebnih palača Vitorije – ovaj triler furiozna tempa hvata nas u svoju mrežu i ne dopušta nam da predahnemo. Jednako je zanimljiv i kriminalistički roman ", svjetska je to uspješnica i treći slučaj inspektorice Kim Stone. Dvije su djevojčice otete. Samo će jedna biti vraćena. Slijede tri suvremena roman. Prvi, "" autorice, govori o poslu, obitelji, o umjetnosti, politici, ljubavi, patnji i radosti, zaslugama, pravdi i nepravdi. Nadalje, "je vrijeme koje izabiremo da bismo doživjeli sebe same, da bismo osjetili vlastitu intimu, da bismo otkrili duboko skrivene iskrice koje nas čine čovjekom. Ovo vrijeme sada knjiga je potrage, sjećanja i osjećaja. Treći suvremeni roman naziva je ". Čita se kao akcija, u jednom dahu, autorica do kraja drži čitatelja u neizvjesnosti o tome što će se dogoditi. To je snažan, iskreno napisan roman kojim je Kučerska velikom dijelu svoje generacije pokazala istinski duhovni put i opasnosti koje ih na tom putu čekaju.Slijedi set od pet društvenih romana. ", očaravajuća je priča o vrtoglavom uspjehu legendarnog rock-sastava iz 1970-ih i njihovoj prekrasnoj pjevačici te misteriju iza njihova zloglasnog raspada. "kratki je roman u čijem je središtu hikikomori, fenomen ekstremne socijalne izolacije japanske mladeži uzrokovan stresom, pritiskom i strahom od neuspjeha. "politički je i društveno subverzivan roman, eksplozivna mješavina u kojoj samo istinski antiheroj može ostati moralnom vertikalom. ". Divna je i potresna priča o prijateljstvu, ljubavi i nadi u jednom od najmračnijih trenutaka ljudske povijesti. Govori o manje poznatoj priči o Drugom svjetskom ratu te preispituje i sam" iz pera autorice Yangsze Choo[/b], čudesna je i uzbudljiva priču o odrastanju dječaka i djevojke u potrazi za vlastitim mjestom u svijetu koji bi želio da oni ostanu nevidljivi. Bogat i raskošan, ovo je roman u kojem se isprepliću povijest i mitologija, misterij i praznovjerje, stvarnost i mit.Zadnja skupina preporuka donosi nam pravi ljetni miks. Obiteljski roman "gusto je ispisana proza u kojoj autor razmatra odnos oca i sina iz vlastite perspektive, no služi se i teorijskim tekstovima i citatima, razotkriva političke igre i igrice otaca i očuha Malte i ulazi u povijest svoje radničke obitelji. Povijesti se dotiče i stvarnim likovima nadahnut roman ". Raskošan i dirljiv prvijenac u kojeg je autorica niti izdaje, osujećenih snova i izjalovljenih dobrih namjera.Tu si i dva ljubavna romana, prvi ", romantična je duhovita i topla priča o prijateljstvu i ljubavi od koje nikada ne treba odustati. U drugom, "",nam je opet pokazala zašto slovi za kraljicu ljetnih štiva za plažu. I za kraj, ono što smo mnogi i samo doživjeli,, jedan je od najcjenjenijih i najčešće nagrađivanih slovenskih kreativnih direktora reklamnih agencija, izvrstan pripovjedač priča, omiljeni predavač i kolumnist. Knjigom "" donosi iskrenu ispovijed o suočavanju s pregorjelošću.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite