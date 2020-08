Marijanska svetišta

Velike Gospe

strožim uvjetima

30 tisuća vjernika

epidemioloških mjera

upisivati

maske i dezinfekciju

obavezne

veliki broj hodočasnika, pješaka, vozača motornih vozila i biciklista

Kako bi svim hodočasnicima i sudionicima u prometu osigurali sigurnost te postigli optimalnu protočnost prometa ovim putem želimo dati nekoliko savjeta:

PU osječko-baranjske.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Foto: Krešimir Strahonja/Foto-arhiv031

Pročitajte i..

se ovih dana polako pripremaju za proslavu blagdana, no ove godine podOve se godine u Aljmašu očekuje oko, no svi se moraju pridržavati posebnih. Svakog posjetitelja na ulazu u selo će se(ime i prezime, broj telefona, broj osobne iskaznice), a kipu Gospe od Utočišta moći će se prići samo uz. Kako doznajemo maske će bitiDan prije, kao i na sam blagdan Velike Gospe, na državnoj cesti broj 2 (istočni dio Osječke obilaznice) i državnoj cesti broj 213 od Sarvaša do Bijelog Brda, očekuje se- pozivamo sve vozače da uoči i na dan Velike Gospe na put krenu na vrijeme, da budu strpljivi i oprezni te da poštuju prometne propise,- da tijekom noći koriste kratka svjetla kako ne bi zasljepljivali pješake,- da brzinu prilagode uvjetima na cesti, velikoj gustoći prometa vozila i pješaka.- da ako uoče nesretni slučaj na prometnici ozlijeđenima pruže prvu pomoć, a potom obavijeste medicinsku pomoć (194) i policiju (192), a u slučaju manjih prometnih nesreća samo s materijalnom štetom, uklone vozila s kolnika, popune Europsko izvješće, a ako traže da se izvrši očevid pozovu policiju (192 ili 112).- da poštuju prometne znakove i upute policijskih službenika,Kako će velik broj vjernika hodočastiti pješice, pozivamo na poseban oprez tijekom kretanja kolnikom,- molimo pješake da se u naseljenim mjestima kreću nogostupom,- da se izvan naselja kreću lijevom stranom kolnika u smjeru kretanja, dakle u susret nadolazećim vozilima, u koloni jedan iza drugoga. Preporučljivo je nositi odjeću (prsluke) s reflektirajućim oznakama i svjetiljke,- biciklisti se kolnikom moraju kretati desnom stranom u koloni jedan iza drugoga te su u obvezi nositi reflektirajuće prsluke ili reflektirajuću odjeću te biti propisno osvijetljeni s prednjim bijelim svijetlom i zadnjim crvenim svjetlom.- Napominjemo da će Policijski službenici Postaja prometne policije Osijek 14. kolovoza provesti i preventivnu akciju zaštite pješaka i biciklista u prometu te će pješacima i biciklistima dijeliti reflektirajući prsluci s natpisom „Ne želim biti žrtva u prometu“ kao i pisane upute za sigurno sudjelovanje u prometu. - savjetuju iz