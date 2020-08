PU osječko-baranjske

U razdoblju od 7. do 9. kolovoza, područjuu prometu su zaustavljenaod čega: 25 vozača osobnih automobila, 8 vozača bicikla i 1 vozač traktora, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Evidentirano je jošod čega:prekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iNajveća prisutnost alkohola utvrđena je dana 9. kolovoza, oko 1,05 sati u Osijeku, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljenhrvatski državljanin iz Tenje. Vozač je upravljao osobnim automobilom kojemu jeza više od 15 dana, za vrijeme dok mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu, zbog čega je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu dokuna, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.-Dana 7. kolovoza, u 19,20 sati u, dogodila seu kojoj je 1 osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 2 osobe lake tjelesne ozljede. Vozač 36-godišnji hrvatski državljanin iz Zoljana, upravljao osobnim automobilom i uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila udario u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. Vozaču je je utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Protiv 36-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava nadležnom ODO-u.-Dana 8. kolovoza, oko 5,25 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je 30-godišnji hrvatski državljanin iz Podgajaca Podravskih. Vozaču osobnog automobila utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.-Dana 8. kolovoza, u 7,06 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je 54-godišnji hrvatski državljanin iz Slobodne Vlasti. Vozač je upravljaokoji nije osiguran i to za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 55700 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „G“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.-Dana 8. kolovoza, u 12,15 sati u, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač 54-godišnji hrvatski državljanin iz Potnjana upravljao je osobnim automobilom te uslijed nepropisne vožnje unazad, udario je u parkirani osobni automobil. Vozač je napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen gdje mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za opisane prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 27000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.-Dana 8. kolovoza, u 23,30 sati, na cesti između, u nadzoru prometa zaustavljen je 50-godišnji hrvatski državljanin iz Vrbice. Vozaču osobnog automobila utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za opisani prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.-Dana 09. kolovoza, u 00,50 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je 30-godišnji hrvatski državljanin iz Jagodnjaka. Vozaču osobnog automobila utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za opisani prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.-Dana 9. kolovoza, u 05,20 sati u, u Županijskoj ulici, u nadzoru prometa zaustavljen je 24-godišnji hrvatski državljanin iz Šarengrada. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Vozač je dao na uvid tuđu vozačkom dozvolu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za opisane prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 25000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozila „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.