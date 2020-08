Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

Danas (10. kolovoza 2020. godine) održana je sjednicana kojoj je razmatrana aktualna situacija u vezi sprječavanja širenja i suzbijanja bolesti COVID-19.Prema podacima dežurnih službi, u zadnja 24 sata u laboratorijuobrađeno je ukupnos područja Osječko-baranjske županije od kojih suna koronavirus, a svi novooboljeli su s područja. Od početka epidemije do sada na području županije ukupno je oboljelo, od kojih je 548 već izliječeno.Analizirajući podatke o bolesti COVID-19 na području Osječko-baranjske županije uočava se kako su većina novooboljelih u kolovozukoji su prve simptome gotovo u pravilu uočili nakon. Iako je uglavnom riječ o(nešto povišena temperatura i kašalj te gubitak osjeta njuha), epidemiolozi upozoravaju da i na njih treba reagirati, i to prije svega radioboljenja na druge, osobito zdravstveno rizičnije osobe. Članovi Županijskog stožera istaknuli su da se građani županije očito odgovorno odnose prema ovom oboljenju, no takvo postupanje je i dalje nužno pa je apel upućen osobito mlađim građanima koji dakako imaju više kontakata i kretanja te tako izravno mogu utjecati na širenje koronavirusa.Inače, jučer je u KBC-u Osijek bilo hospitaliziranooboljelih od koronavirusa, s tim da senalaze na respiratoru.Epidemiolozi su mjeru samoizolacije odredili zakoje su kontakti oboljelih, a trenutno je u samoizolaciji ukupno 187 osoba.Policija nije dobila dojava građana o kršenju samoizolacije, a u jednoj jučerašnjoj samoinicijativnoj provjeri ta osoba je zatečena na prijavljenoj adresi. - izvijestio je