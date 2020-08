kolovoz

Tekst: Osijek031.com

Foto: Stampar.hr

Obzirom da smo već duboko ušli u mjesec, samo je pitanje kada će se početi javljatiza naše sugrađaneIpak, za sada se čini da je. Prema peludnoj prognoziiz Zagreba, na osječkom području današnjim je mjerenjem utvrđena(6,9), no obzirom da je pelud koprive relativno, on ipakneki veći problem alergičarima.Što se tiče najvećeg problema alergičara u kolovozu –– njezina je razina jučer bila(2.1), što je svakako. Dobra je vijest i to što se niti u narednih nekoliko dana ne očekuje značajniji rast razine ambrozije.Naravno, svi „ambrozičari“ već dobro znaju da ovaj alergen svoj vrhunac doseže negdje u drugoj polovici kolovoza i početkom rujna, no obzirom da ove godine već imamos kojima se moramo nositi (korona naša svagdašnja), možda nas ove godine ipak zaobiđu one (pre)visoke razine iz prethodnih sezona...