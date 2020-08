povećane potrošnje i smanjenih zaliha krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu osječkog KBC-a

dobrovoljne davatelje

O i A

prema redovnom radnom vremenu

srijedu 12. kolovoza 2020.

četvrtak 13. kolovoza 2020.

Napominjemo da krv mogu dati osobe dobrog općeg zdravstvenog stanja u dobi od 18 do 65 godina, tjelesne težine iznad 55 kilograma proporcionalno visini, a koje NISU:

Zboguslijed ljetnih mjeseci,pozivajusvih krvnih grupa, a posebno krvne grupe, bez obzira na RH faktor, da daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i organiziranim akcijama dobrovoljnog davanja krvi.Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek radistoga napominjemo da je ugodine krv moguće darivati od 7.30 do 18.30 sati, a cjelodnevna akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se i ugodine, u prostorijama Gradske četvrti Gornji grad na adresi Trg Lava Mirskog 1, u vremenu od 9.00 do 13.00 sati te od 15.00 do 19.00 sati.Ovim putem pozivamo sve građane da probude heroje u sebi i da se pridruže velikoj obitelji dobrovoljnih davatelja krvi i humanitarnim činom davanja krvi u ovim ljetnim mjesecima pomognu osigurati nesmetano liječenje svih osoba u potrebi.- putovale izvan Republike Hrvatske zadnjih mjesec dana- bile u kontaktu s osobama koje su zaražene ili se nalaze u samoizolaciji- imale simptome infekcije dišnih putova, temperaturu, kašalj, kratak dah, otežano disanje- imale infekciju SARS-CoV-2 (COVID-19)Osobe koje pripadaju nekoj od navedenih skupina privremeno se odgađaju na razdoblje od najmanje 28 dana.