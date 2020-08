Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ

128 uzoraka

jedan

Osijeka

612

533

27 pacijenata

dva nalaze

četiri osobe

216 osoba

sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

smanjenje broja

dobra vijest i potvrda

Stožer civilne zaštite OBŽ

U zadnja 24 sata u laboratorijimatestirano je ukupno, a samoje bio pozitivan na koronavirus, i to osobe izBroj oboljelih od koronavirusa od početka epidemije do sada na području Osječko-baranjske županije iznosi ukupnoosoba, od kojih jeveć izliječeno.U KBC-u Osijek trenutno je hospitaliziranooboljelih od koronavirusa, s tim da sena respiratoru.Mjera samoizolacije jučer je određena za joškoje su kontakti oboljelih, pa je trenutno u samoizolaciji ukupno. Poštivanje te mjere i jučer je kontrolirala policija, a prilikom 55 samoinicijativnih provjera sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi.Danas (7. kolovoza 2020. godine) održana jena kojoj je razmatrano aktualno stanje u vezi koronavirusa. Rečeno je kako jeoboljelih zadnjih danada se na području Osječko-baranjske županije provode epidemiološke mjere, međutim opasnost od širenja epidemije i dalje je izrazita te zahtijeva daljnju primjenu mjera. Pri tomu je posebno upozoreno na moguće posljedice koje mogu nastati prilikom većih okupljanja građana.Stožer stoga ponovno upozorava organizatore takvih okupljanja na važeće preporuke u vezi primjene epidemioloških mjera, od broja okupljenih do popisa nazočnih, nošenja maski i rukavica do držanja razmaka, te ih poziva na odgovorno i savjesno postupanje. - objavio jeu priopćenju.