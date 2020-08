od 31. srpnja do 2. kolovoza

7 vozača

nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi

212

101 prekršaj

33 prekršaja

13 prekršaja

1 prekršaj

7 prekršaja

1 prekršaj

56

Najveća prisutnost alkohola

1,40 grama

5 000 kuna

zabrana

nepropisnog kretanja

udario

napustio

2,59 grama po kilogramu

U razdoblju, na području Policijske uprave u prometu je zaustavljenood čega 6 vozača osobnih automobila i 1 vozač bicikla, koji su imaliEvidentirano je još iprekršaja od čega:prekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,odbijanje ispitivanja na prisutnost droge u organizmu iostalih prekršaja.utvrđena je 1. kolovoza, oko 4,25 sati, u Raisnerovoj ulici u Osijeku, gdje je u nadzoru prometa zaustavljena 25-godišnja hrvatska državljanka iz Delnica koja je upravljala osobnim automobilom pod utjecajem alkohola. Vozačici je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za počinjeni prekršaj određena joj je novčana kazna u iznosu od, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda.Dana 2. kolovoza, oko 12,30 sati u Petrijevcima, 36-godišnji hrvatski državljanin iz Petrijevaca upravljao je osobnim automobilom i zbogvozilom po kolniku,je u propisno parkirani osobni automobil te potommjesto događaja.Vozač je brzom intervencijom naknadno pronađen te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od, a zbog alkoholiziranosti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 28 300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova. - objavila je PU osječko-baranjska u priopćenju.