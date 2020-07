Policijska uprava osječko-baranjska

napada na policijske službenike i uništavanju imovine

još deset osoba

22-godišnjak, 30-godišnjak, 31-godišnjak, 33-godišnjak, 35-godišnjak, 38-godišnjak, 47-godišnjak, 49-godišnjak, 52-godišnjak i maloljetnik

Napad na službenu osobu

Izazivanje nereda

Oštećenje tuđe stvari

pet pretraga domova i drugih prostorija

pronađena i oduzeta odjeća i navijački rekviziti

pritvorskom nadzorniku

Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

5.000,00 kuna

zabrana

Za ukupno trinaest osoba za koje je utvrđena sumnja da su počinili kaznena djela propisane su sljedeće zatvorske kazne:

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Zvonimir Haramustek/Foto-arhiv031

nastavlja sa uhićenjima osoba koji su sudjelovale u izazivanju nereda,Kriminalističkim istraživanjem i pregledom video-nadzora utvrđen je identitetkoje su 25. srpnja sudjelovale u neredima nakon odigranog 36. kola HNL između nogometnih klubova NK Osijeka i NK Lokomotiva na stadionu „Gradski vrt“ u Osijeku.Tijekom jučerašnjeg dana privedeni su hrvatski državljani sa područja Osijeka u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje i to:, a zbog sumnje da su počinili kaznena djela „“, „“ i „“.Temeljem naloga suda obavljeno je, gdje jekoje su osobe koristile tijekom sudjelovanja u izgredima.Uhićene osobe su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predaneRanijim provedenim izvidima jedna osoba je prekršajno procesuirana zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz „“ te je proglašena krivom i određena joj je novčana kazna u iznosu od, zaštitna mjeraprisustvovanja na nogometnim utakmicama na području RH na kojima sudjeluje Hrvatska nogometna reprezentacija i „NK Osijek“, zabrana odlaska u inozemstvo na utakmice u kojima sudjeluje Hrvatska nogometna reprezentacija i „NK Osijek“, s obvezom javljanja u policijsku postaju u trajanju od jedne (1) godine.- Kazneno djelo „Izazivanje nereda“, opisano u članku 324. Kaznenog zakona, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.- Kazneno djelo „Napad na službenu osobu“, opisano u članku 315. Kaznenog zakona, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina.- Kazneno djelo „Uništenje tuđe stvari“ opisano u članku 235. Kaznenog zakona, propisana je je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.Policijski službenici Policijske uprave osječke-baranjske nastavljanju s daljnjim kriminalističkim istraživanjem i utvrđivanja identiteta svih sudionika te procesuiranje istih zbog njihove kaznene ili prekršajne odgovornosti.