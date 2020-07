osječkom sveučilišnom Kampusu

najveća i najsuvremenija

Darka Pavlovića

soboslikarsko-ličilački radovi

30 ljudi

dva mjeseca

novog doma

pravi studentski hotel

električnu energiju i predavati

800 studenata

Drago Šubarić

novi poticaj

669 kreveta

zbog problema

kriza zbog koronavirusa

natječaj za smještaj

174 milijuna kuna

191 mil. kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

gradi sezgrada studentskog doma u Hrvatskoj, a radovi na njoj privode se kraju, izvještava Slavonska televizija Prema riječima glavnog inženjera na gradilištu, trenutno se obavljaju, stavljaju se podne obloge i kartonski gips. Radovi su se odvijali zadovoljavajućom dinamikom, a na gradilištu je oko 1svaki dan.Radovi će biti završeni kroz, a po njihovom završetku bit će potrebno opremiti zgradunamještajem po mjeri, za što je raspisan javni natječaj.Nova zgrada Studentskog doma bit ćes pet zvijezdica moderne arhitekture i sa suvremenim sustavima energetske samoodrživosti. Naime, fasada će proizvoditiju HEP-u u sustav distribucijske mreže. U podrumskim prostorijama nalaze se spremnici za kišnicu koji kroz poseban sustav cjevovoda vraćaju vodu u kotliće u sanitarnim čvorovima.Pametna zgrada postat će dom za nešto manje odkoji će imati vrhunski studentski smještaj: sobe na elektronske kartice, zajedničke prostorije za druženje i gledanje televizije, čajne kuhinje, učionice i fitness prostore.Prorektor za strategiju razvoja i financije osječkog Sveučilištaočekuje kako će ovo bitibudućim studentima da odaberu Osijek kao mjesto studiranja. Inače, radi se o studentskom paviljonu sa 796 kreveta, a oba stara studentska doma zajedno su imala, što znači da će se smještajni kapaciteti u gradu znatno povećati. Do sada su osječki domovi pokrivali svega 5% nedomicilnih studenata, a izgradnjom novog doma ta će se brojka popeti na 12%.Nije sve išlo glatko s realizacijom ovog velikog projekta. Radovi su dosta dugo stajaliu kojima se našao bivši izvođač, a planiranu dinamiku poremetila je i. No, u Sveučilištu vjeruju da će u siječnju 2021. godine primiti prve studente.Naime,je raspisan, studenti se prijavljuju, a oni koji dobiju smještaj u ovom domu od 1. listopada dobit će subvenciju za privatni smještaj sve dok se ne budu mogli useliti u novi dom.Inače, projekt je bio „težak“, a u stopostotnom iznosu financira ga EU, no zbog novog natječaja i ponude novog izvođača od, razliku su nadoknadili Sveučilište i država.Šubarić je ponovio kako je cilj Sveučilišta u dogledno vrijeme skoro sve sastavnice preseliti u prostor kampusa. Uskoro započinju radovi na novoj zgradi FERIT-a, tu će doći i Prehrambeno-tehnološki i Pravni fakultet, a očekuju se i sredstva za završetak Sveučilišne knjižnice.