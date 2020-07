Kinu Urania

Četvrtak , 30. srpnja 2020.

Petak , 31. srpnja 2020.

Subota , 1. kolovoza 2020.

Nedjelja , 2. kolovoza 2020.

Bogate projekcije Kinematografa učekaju na vas, a što je u ponudi pogledajte u tekstu niže...ulaznica za redovite repertoarne iznose 25 kn, dok uz predočenje studentske ili umirovljeničke iskaznice karte možete kupiti po cijeni od 20 kn. Ulaznica za grupe od 10 i više osoba iznose 18 kn po osobi. Za obiteljski dan srijeda i dječje vikend matineje ulaznice iznose 20 kn za sve gledatelje. Na ulaznice nema nikakvih dodataka neovisno o trajanju filma, načinu kupnje ili rezervacije ulaznice i sl.možete rezervirati klikom„Nitko te neće udariti tako jako kao život. Ali nije važno koliko si jako udaren. Već je važno koliko te jako mogu udariti, a da se nastaviš kretati, koliko možeš primiti, a da nastaviš ići naprijed.“ (citat iz filma Rocky Balboa, 2006.)Svi već znamo da je koronavirus stopirao svjetsku kinodistribuciju. Otkazivanje produkcije i proizvodnje novih filmskih naslova i pomicanje projekata na jesen ili pak na iduću godinu, na globalnoj razini je dovelo do potpunog nedostatka ponude novih filmova u kinima. Tom trendu se ne vidi kraj, a učinak koronavirusa će imati dugotrajne posljedice na audiovizualne djelatnosti. Projektori su utihnuli, box-office izvještaji se prestali pisati, brojna kina su zatvorila svoja vrata, a tužna srca primorani smo donijeti odluku da i najdraže kino u centru najljepšeg grada ponovno zatvori svoja vrata.OD PONEDJELJKA 3.8. PROJEKCIJE U KINU URANIA SE NEĆE ODRŽAVATI, DO DOLASKA NOVIH FILMOVA.No, bez obzira koliko nas jako udarali, nećemo dozvoliti da nas to u potpunosti slomi. Ponovno krećemo s radom čim se situacija u filmskoj industriji stabilizira te krene distribucija novih filmova, a o datumu otvaranja i početka redovnih projekcija ćemo vas naknadno obavijestiti.Zaključno s nedjeljom 2. kolovoza još uvijek možete pogledati sinkronizirani crtić Gordon i Paddy – animiranu adaptaciju poznate dječje knjige autora Ulfa Nilssona, švedsku obiteljsku akciju Haker, napetu dramu s Juliette Binoche u glavnoj ulozi Ona koju zamišljaš, biografsku priču o najtraženijem čovjeku svijeta Edwardu Snowdenu i sjevernomakedonsku nagrađivanu dramu temeljenu na istinitom događaju Bog postoji, njeno ime je Petrunija.Filmove prikazujemo u Kino klubu, po sniženoj cijeni ulaznice od 20 kn za sve gledatelje.Napominjemo da će se svi programi provoditi uz poštivanje Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija – osigurana dezinfekcijska sredstva, propisani razmak među gledateljima i razmak između izvođača i publike. Hvala na razumijevanju!Vidimo se u nekim boljim vremenima!18:00 Kino klub: Medijska kultura - opasnost interneta: Haker - Hacker (97 min)19:45 Kino klub: Medijska kultura - opasnost interneta: Ona koju zamišljaš - Celle que vous croyez (101 min)21:30 Kino klub: Bog postoji, njeno ime je Petrunija - Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (100 min)18:00 Kino klub: CoolTour Švedska: Gordon i Paddy - Gordon och Paddy (65 min) SINK19:30 Kino klub: Bog postoji, njeno ime je Petrunija - Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (100 min)21:30 Kino klub: Medijska kultura - opasnost interneta: Snowden - Snowden (134 min)18:00 Kino klub: Medijska kultura - opasnost interneta: Haker - Hacker (97 min)19:45 Kino klub: Bog postoji, njeno ime je Petrunija - Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (100 min)21:30 Kino klub: Medijska kultura - opasnost interneta: Ona koju zamišljaš - Celle que vous croyez (101 min)18:00 Kino klub: CoolTour Švedska: Gordon i Paddy - Gordon och Paddy (65 min) SINK19:15 Kino klub: Bog postoji, njeno ime je Petrunija - Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (100 min)21:00 Kino klub: Medijska kultura - opasnost interneta: Snowden - Snowden (134 min)