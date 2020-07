osječkim srednjim školama

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Jučer je u brojnimzapočela dostava dokumenata i upisnica koje su uvjet za upis u određeni program obrazovanja, kojima će učenici potvrditi svoje upisno mjesto, odnosno da će zaista i upisati željenu školu, piše Glas Slavonije Kako je to već godinama uobičajeno, mjesta su se na ljetnom roku uglavnom, posebno u, no nešto ih je ostalo i za jesen, uglavnom u strukovnim školama.Punu popunjenost tako bilježe sve osječke gimnazije u kojima najvjerojatnijeslobodnih mjesta u jesenskom roku. To se odnosi naali iu koju su mogli upisati šest do sedam razreda, umjesto predviđenih pet, no nisu u mogućnosti to napraviti zbog prostornih ograničenja.Nešto mjesta za jesenski rok ostalo je ugdje su na ljetnom upisnom roku imali kvotu od, a nepopunjeno je ostalokoja će biti slobodna za jesenski rok.Kod strukovnih škola,upisnih kvotakoja je planirala upisatimeđutim, zbog učenika s teškoćama, upisat će ihte vrlo vjerojatnojesenskog roka. Poseban interes vlada zagdje se upisuju, odnosno 48 učenika, a bilo ih je prijavljeno čak 273.Odličnu popunjenost bilježe i ugdje je ostalou četiri razreda za jesenski rok.Slično je i ugdje je mjesta ostalo samo na jednom od tri smjera koja nude.programi upravnog referenta i ekonomista, dok je nešto mjesta ostalo za poslovnog tajnika.U subotu, 1. kolovoza, bit će objavljenza jesenski rok, dok će konačna brojka biti poznata 12. kolovoza. Početak prijava obrazovnih programa slijedi 21. kolovoza, dok će konačne ljestvice poretka biti poznate 1. rujna.Sljedećega dana, odnosno 2. rujna, krenut će dostava potrebnih dokumenata i upisnica kojima će učenik potvrditi svoje mjesto u željenoj školi, a nakon toga bit će poznato koliko je mjesta ostalo nepopunjeno.Inače, za upis u I. razred nekog od srednjoškolskih programa u Hrvatskoj sljedeće školske godine svoje „“ traži ukupnou 2080 razrednih odjela.