uzornu suradnju

Najveće gradilište

Ivan Vrkić

Igora Galića i Zvonimira Novaka

nadogradnju

Vrlo ugodno sam iznenađen sa svime što sam tamo zatekao. Bio sam u nekoliko navrata u obilasku, ovo sada je već u jasnim konturama onoga što nas čeka kada sve bude završeno. Bit će to prekrasan stadion kojega nema nitko u Hrvatskoj! Njegovom će izgradnjom i grad Osijek dobiti novu dimenziju i postati najsportskiji grad u Hrvatskoj. Ponosan sam što sam sudjelovao od samoga početka u ovoj divnoj priči i dakako da i osobno, i kao gradonačelnik, podržavam izgradnju tog velikog, jedinstvenog kompleksa u Retfali. To će zasigurno promijeniti vizuru tog dijela našeg grada i učiniti ga sadržajnijim i privlačnijim ne samo za naše sugrađane, nego i one koji će dolaziti u Osijek. S Klubom ostajemo i dalje partner, u svemu što je vezano za ovaj projekt. Grad i sada ima radove u Kanižlićevoj ulici kako bi sve bila jedna cijelina. Rješavamo i otpadne vode, završavamo projekt za kolektor koji je nužno napraviti, a na raspolaganju smo i za sve ostalo u čemu bismo mogli sudjelovati

Grad i Klub zajedničkim snagama

maksimalne napore

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević

