U razdoblju od 24. do 26. srpnja 2020. godine na područjuu prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi ().Osim alkohola evidentirano je još, od čega: 112 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 30 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 10 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje pod zabranom, 6 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, 1 odbijanje alkotestiranja i 89 ostalih prekršaja.utvrđena je dana 25. srpnja, u 13,25 sati u Valpovu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen biciklist. Vozaču bicikla,hrvatski državljanin iz Valpova utvrđena je nedozvoljena koncentracija alkohola u krvi odgrama po kilogramu.U subotu, 25. srpnja, u 4 sata, na, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom, a počinitelj je napustio mjesto događaja. Brzom intervencijom policije vozač je naknadno pronađen te je utvrđeno da se radi oiz Petrijevaca. Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je nedozvoljena koncentracija alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 29 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.Istog dana 25. srpnja, u 19,50 sati u, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom, a kod počinitelja 65-godišnjeg hrvatskog državljanina iz Piškorevaca utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozaču je određeno smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 26. srpnja, u 4,25 sati u Osijeku, na raskrižju ulica, u nadzoru prometa zaustavljen je 20-godišnji hrvatski državljanin iz Čeminca. Vozač je upravljao neregistriranim mopedomna glavi te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,07 grama po kilogramu. Vozač je uhićen sukladni prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana do 18 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „AM“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U nedjelju, 26. srpnja, u 4,35 sati u Đakovu, u nadzoru prometa zaustavljen je 24-godišnji hrvatski državljanin iz Mrzovića, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,92 grama po kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Istog dana 26. srpnja, u 9,55 sati u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen je 28-godišnji hrvatski državljanin iz Bistrinaca, koji je upravljao osobnim automobilom,. Vozač je u zadnje tri godine tri puta pravomoćno presuđen za isti prekršaj te je uhićen i doveden na sud gdje mu je produženo zadržavanje na 9 dana.