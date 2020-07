UNIQA osiguranje

Tekst i foto: Udruga DAR

Jedan je od ukupno 3 projekta kojeg je u 2020. godiniodabrala za financiranje kroz program donacija u iznosu od. Prijavom projekta povezale su seu četiri hrvatske županije s idejom da obuhvate i unaprijede psihosocijalnu podršku i ranu intervenciju za djecu iz spektra autizma.prijavila je projekt u partnerstvu s, a superviziju i stručnu pomoć pružat će, obrt za savjetovanje i poduku kojeg vodi, magistrica psihologije, praktičarka terapije igrom i majstorica NLP-a.Kroz provedbu projektnih aktivnosti, u udrugama partnerima, stručnim radionicama za struku ojačat će se terapeuti za pružanjeiz spektra autizma, dok će se kroz radionice s roditeljima raditi na njihovom obiteljskom i osobnom osnaživanju kako bi i sami omogućili bolji ishod intervencije za dijete „iz spektra“ koje se nalazi u toj obitelji. Iznimno važno je sačuvati roditelje od „burnout-a“, a uz to cilj je podučiti roditelje vještinama kako da se nose u kriznim i emocionalno zahtjevnim situacijama.u najvećoj mjeri razvija se do pete godine života (čak 75% sinapsi) te je iznimno važno da dijete, ako postoje odstupanja, što ranije dobije intervenciju u skladu s potrebama. Da bi se mogao osigurati, potrebna je cjelokupna razvojna procjena i dijagnostika. Kvalitetna dijagnostička procjena upravo je glavni cilj ovog projekta kako bi se lakše oformio plan terapija u suradnji sa stručnjacima koji rade već u postojećim udrugama. Iz komunikacije s roditeljima i kroz kliničku praksu, uočila se, u kontekstu rane intervencije, potreba za razvojnim procjenama. Glavno mjesto za procjene (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) trenutno ima zatvorenu listu prijava, a za pojedine procjene čeka se i do 2 godine.Roditelji moraju putovati u Zagreb da bi dobili procjenu (pogotovo na području procjene komunikacije), stoga je posebna vrijednost ovog projekta što Uniqa financira partnerskim udrugama za svoje najmlađe članove ukupnokoje će provoditi Centar Coralina.Prijavljenim projektom izravnu korist dobiti će ukupno(radni terapeuti, senzorni terapeuti, logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, NFD terapeuti, pomoćnici u nastavi). Osnovne aktivnosti projekta su međusobno povezivanje, umrežavanje, prijenos znanja i primjera dobre prakse između udruga u projektu, a sve aktivnosti projekta PUZLA doprinose boljoj djetetovoj socijalnoj uključenosti i prevenciji institucionalizacije djece s TUR u Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.