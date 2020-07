Portoš

[Sponzorirani članak]

danas kreće unasumično odabranih kupaca, a i ne zaboravite da je shopping ovih dana ubolji nego ikada.su na samom vrhuncu! Drugi, a u ponekim trgovinama i treći val sezonskih sniženja je u tijeku, popusti se penju i do, a kažu da je još uvijek izbor odličan i da brojeva ima. Uputite do svojejer prava je štetapopuste, pogodnosti i akcije koje su pripremili trgovci u ovom popularnom shopping centru! Nemojte izvisit.A saznajemo da je ovaj vikend i! Ima li uopće netko tko ne zna što se tada događa…!? Teško, ali za svaki slučaj da ponovimo. Kada je Portoš u akciji, to znači da će biti punoza posjetitelje koji se u tom trenutku nađu u Portanovi! Portoš ima običaj najmanje jednom mjesečno prošetati Portanovom i nasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina nagraditi besplatnim shoppingom! Pa zar to nije divno!?Ako idete za vikend u Portanovu, a trebali bi, imajte na umu da baš ovaj vikend Portoš časti shoppingom i nemojte se iznenaditi ako baš vas potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi,– Portoš plaća račun umjesto vas! Portoš kreće u darivanje već danas!A iz Portanove još poručuju neka vamna prvom mjestu! Kada je riječ o zaštiti zdravlja sebe i drugih, onda nema opuštanja. I kada ste u shoppingu pridržavajte se svih propisanih i preporučenih mjera opreza. Nositeprilikom ulaska u trgovine, pazite na propisani razmak u kretanju centrom, perite ruke sapunom, koristite dezinfekcijska sredstva na ulazima, kada god možete – plaćajte beskontaktnim sredstvima plaćanja i uživajte u sigurnom shoppingu.Želimo vam uspješan shopping i dobru zabavu u Portanovi ovaj vikend!