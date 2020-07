obećavajuće

koronakriza

50% prošlogodišnjih

Baranje i Općine Bilje

tvrtkom Pointers

Parku prirode Kopački rit

12 svjetskih sajmova

Krunoslava Weinperta

Komadić raja Hrvatske

dvije i pol do tri minute

prirodne, kulturne i gurmanske ljepote

opsežno istraživanje

Njemačke, Austrije

Matej Perkušić

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Iako je nova 2020 godina započelas velikim postotkom gostiju u odnosu na prethodnu godinu, nesretnaučinila je svoje te su turističke brojke u Baranji u ovom trenutku tek na razini odStoga su turističke zajedniceu suradnji spredstavile dva promotivna video uratka koji će se prikazivati nau idućih godinu dana, a kojima se promoviraju ljepote i turistička ponuda Baranje.Radi se o kratkim filmovima autoraiz tvrtke Pointers, nastalima u sklopu projekta „“, a riječ je o turističkim vodičima s naracijom. Hrvatska naracija je dovršena, a rade se još naracije na njemačkom, engleskom i madžarskom jeziku.Snimljeni filmovi u trajanju odprikazujuBaranje, Park prirode Kopački rit, kao i aktivnosti kojima se gosti mogu baviti. Putem promo filmova posjetitelji će na lakši način doći do informacija i odabrati Baranju kao svoju turističku destinaciju.Weinpert je istaknuo kako su ciljna skupina projekta pretežno gosti iz zapadne Europe jer je prošle godine tvrtka Pointers u suradnji s OBŽ-om obavilakoje je pokazalo da najveći broj gostiju dolazi izi drugih zapadnoeuropskih zemalja.Direktor Turističke zajednice Baranjarekao je kako su ovo tek prva dva promotivna video uratka napravljena od strane tvrtke Pointers te kako će ih biti još. Kao komparativnu prednost Baranje u ova korona vremena istaknuo je određenu sigurnost u ovim specifičnim uvjetima pruža jer se radi o privatnim malim smještajima gdje gosti mogu biti izolirani.Perkušić je izjavio i kako je na području TZ Baranja trenutno u izgradnji desetak novih smještajnih kapaciteta s 80 do 100 novih kreveta, no upozorio je i da današnji gosti u svojim „bazama“ traže i dodatne sadržaje na OPG-u poput bazena.