Tekst: OBZ.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

tijekom protekla 24 sata testirano je ukupnood njih su bili pozitivni na koronavirus, a riječ je os područja Ispostave Osijek,s područja Ispostave Valpovo i Donji Miholjac(jedna ispostava) te još po jednoj s područja Ispostave Našice i Ispostave Beli Manastir.Epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije tijekom jučerašnjeg dana u samoizolaciju je stavilaoboljelih te se danas u samoizolaciji na području Osječko-baranjske županije nalazi 419 osoba.U KBC-u Osijek hospitalizirano jeoboljelih od koronavirusa, od kojih se 4 nalaze na respiratoru.Nažalost, tijekom protekla 24 sata, preminule su(1945. i 1946. godište) zaražene koronavirusom koje su se nalazile na bolničkom liječenju, a obje su imale i značajan komorbiditet. Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županijeobiteljima preminulih.Policija je provjeravala kršenje propisane mjere samoizolacije i prema dojavi i samoinicijativno. Jedina dojava koju su zaprimili pokazala se netočnom, a samoinicijativno su obišli. Svi su se nalazili na adresi stanovanja i nije utvrđeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije.Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije danas je dao suglasnost za održavanje utakmice izmeđuuz nazočnost gledatelja, a koja se planira održati u Osijeku na stadionu Gradski vrt, dana 25. srpnja 2020. godine u 21:05 sati. NK Osijek dužan je prilikom organizacije utakmice pridržavati sete posebnih uputa i preporuka HZJZ o održavanju športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva od 13. lipnja 2020. godine.Također, Stožer civilne zaštite poziva građane na dobrovoljno davanje krvi zbog kritične razine zalihe krvi svih krvnih grupa. KBC-a Osijek opskrbljuje s krvi i krvnim pripravcima cijelu regiju istočne Hrvatske – od Virovitice do Iloka. Pozivamo Vas da se javite u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu do kraja tjedna od 7:30 do 18:30, a u subotu od 7:30 do 14:00 sati.