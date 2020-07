Crveni križ

svih krvnih grupa

Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek

nedostatka krvi

Osječkipoziva darivateljeda daju krv na(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC-a Osijek ) zboguslijed povećane potrošnje krvnih pripravaka za transfundiranje bolesnika, ali i smanjenog odaziva dobrovoljnih davatelja što je uobičajeno u ljetnim mjesecima.Klinički zavod za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek iznimno će raditi prema sljedećem rasporedu radnog vremena;- srijeda, 22.07. od 7,30 do 18,30 sati- četvrtak, 23.07. od 7,30 do 18,30 sati- petak, 24.07. od 7,30 do 18,30 sati- subota, 25.07. od 7,30 do 14,00 sati