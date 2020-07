dvadeset bolnica

Više odu Hrvatskoj danasnaručene lijekove i potrošni medicinski materijal odjer ih veledrogerijeuslijed nagomilanih dugova.Veledrogerije su još prošlog tjedna najavile kako će danas početi sisporuke lijekova i potrošnog materijala hrvatskim bolnicama zbog duga koji je narastao na, od čega jedospjelo za naplatu.Predstavnici veledrogerija na današnjem sastanku us predstavnicimarekli su kako im je potrebna milijarda kuna samo da prežive ljeto, a to je ujedno i minimum za nastavak isporuke lijekova. Ono što od Vlade očekuju jest osigurati dvije milijarde kuna do kraja godine.Veledrogerije također tražeza trajno rješavanje problema, osnosno financijsku održivost sustava, a upozoravaju i da prijeti i nestašica opreme. Odgovor na te zahtjeve čekat će do srijede za kada je planiran sastanak u Ministarstvu financija.Državni tajnik Ministarstva zdravstvaporučio je svim pacijentima da se ne moraju brinuti te da će biti dovoljno lijekova za sve.Problem dugovanja bolnica nije od jučer; on traje godinama, a sada je postao još izraženiji zbog krize uzrokovane koronavirusom.