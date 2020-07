prilagodimo

povratku

Gradska

i

sveučilišna

knjižnica

Osijek

nove

naslove

zaštitne

maske

za

lice

Noć prije

Wendy Walker

Nema je

Joy Fielding

Plač

Helen FitzGerald

Djevojka iz pisma

Emily Gunnis

U ime časti

Vinca Flynna

Odmor

T. M. Logana

Dean Koontz

Oči tame

Lovačka družina

Lucy Foley

Svibanjske ruže

Dot Hutchison.

Stvor iz jezera

Eleanor M. Ingram

Moja mačka Jugoslavija

Pajtima Statovcija

Mlada nevjesta

Alessandra Baricca

Olive, iznova

Elizabeth Strout

Pletenica moje bake

Alina Bronsky

Svjedočanstva

Margaret Atwood

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

"Sve zbog jednog dodira" / Tracy Anne Warren

1]

Like

2]

"Osijek031 & GISKO mi poklanjaju knjigu: Sve zbog jednog dodira!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Vremena su takva kakva jesu, a na nama je da sei nadamo što skorijemonih dana u kojima smo imali neke druge, više jasnije brige.nabavljau uobičajenom ritmu, novost jesukoje je obavezno nositi prilikom ulaska i kretanja u posudbenim prostorima Knjižnice. Noviteta je dosta, a ovo su samo neki od njih.Vrijeme je godišnjih odmora, čitamo nešto više i čitamo da se opustimo. Upravo zbog toga ovoga puta romani koji vas neće previše opteretiti, ali će zadržati vašu pažnju i misli i nakon pročitane knjige. Počet ćemo s trilerima, a prvi među njima naziva je "" autoricekoja nas vodi vas na mračna mjesta na koja se malo koji triler usuđuje otići. Prvi spojevi mogu uistinu biti ubojiti. Dvije sestre otkrit će dugo zakopane tajne kad se spoj dogovoren putem interneta otme kontroli… Nastavljamo a romanom "" autoricekoja nam iako je riječ o trileru donosi zabavnu i informativnu knjigu. Neočekivan telefonski poziv vraća Caroline Shipley u prošlost, u elitno meksičko odmaralište, u zlokobnu noć kada joj se srušio cijeli svijet jer joj je netko oteo kćer. Uslijedili su dani, tjedni i godine boli… "mračni je psihološki triler, u čijem je središtu priče teška i uzbudljiva moralna dilema likova, zbog kojih će vam se sa svakom novom pročitanom stranicom otvarati nova pitanja i nedoumice. Kada pored usamljene ceste u Australiji nestane malo dijete, počinje policijska potraga koja ubrzo prerasta u medijsku senzaciju i temu razgovora diljem svijeta. Fitzgerald je mračna, inteligentna i iznimno maštovita. Roman "" prvi je roman autoricekoji je oduševio čitatelje diljem svijeta, iskrena je to i emotivna priča utemeljena na šokantnoj istini. Samantha Harper novinarka je koja očajnički želi napredovati u poslu. Kad slučajno naiđe na pismo iz prošlosti koje je napisala mlada majka koja preklinje da je se spasi iz samostana Svete Margarete u koji je zatvorena zbog tada prezrene maloljetničke trudnoće… "donosi niz eksplozija u kojima pogine gotovo dvjesto civila, vladinih dužnosnika i pripadnika državnih sigurnosnih agencija. Mitch Rapp kreće u lov na trojicu terorista i pritom se mora uhvatiti ukoštac s birokratima iz vlasti te pronaći izlaz iz političkog labirinta…I dalje smo u trilerima uz roman ". Trebalo je to biti savršeno ljetovanje, četiri najbolje prijateljice sa supruzima i djecom u luksuznoj vili pod blistavim suncem Provanse. No pojavile su se nevolje u raju. Kate počinje sumnjati da je suprug vara i to s jednom od njezinih najboljih prijateljica…nas pak u naslovu "" vodi kroz potragu jedne majke za istinom o sinu koja prerasta u dramatično putovanje i otkrivanje zastrašujuće tajnu koja može promijeniti svijet. Na redu s dva kriminalistička romana, prvi od njih, "" debitantski je roman autoricekojoj je jedno zabačeno mjesto u Škotskoj poslužilo kao inspiracija i rasplamsalo maštu. Doček Nove godine pomalo se zahuktava, a devet dobrih prijatelja večer provodi razmjenjujući priče i prisjećajući se zaboravljenih uspomena. A ipak, družina je potajno svjesna da ih više ne povezuje ništa osim zajedničke prošlosti, dubokih starih rana i tajni, dovoljno ružnih da bi s lakoćom mogle razoriti njihovo prijateljstvo. Drugi kriminalistički roman u ovom predstavljanju naziva je "" autoriceČetiri mjeseca nakon što je eksplozija uništila Vrt, privatni staklenik u kojem u bile zatočene mlade žene poznate kao Leptiri, agenti FBI-a Eddison, Hanoverian i Ramirez još se uvijek nose s posljedicama tog slučaja i pomažu preživjelim djevojkama priviknuti se na slobodu. Zima se bliži kraju, a pred Leptirima su dugi topli dani koji će odnijeti dio boli… Ovu grupu zatvaramo horor romanom ". Ovo nije priča o ukletoj kući, prije o opsjednutoj kući koja je vapila za mojom pomoći. Ništa od toga nisam znao kad je moj agent za nekretnine zaustavio svoj automobil ispred ruševne farme kraj jezera. Nije djelovala nimalo turobno niti opsjednuto duhovima. Jednostavno me dozivala da u njoj živim i spasim je od uništenja, nemara i vremena…Na redu je jedan društveni roman zanimljiva naziva "" koji je prvi i iznimno hvaljen roman, mladog finskog autora podrijetlom s Kosova, dobitnika ovogodišnje Finlandije, najprestižnije finske književne nagrade. Statovcijev književni prvijenac prati sazrijevanje mlade Albanke Emine, koja živi u ruralnom dijelu Kosova. Ondje je Emine, osamdesetih godina 20. stoljeća, odrastala u okruženju punom predrasuda, nacionalnih, vjerskih, ali i onih prema ženama, kojima je, kako se smatralo, bilo mjesto u kući, gdje su nakon udaje trebale rađati, obavljati sve kućanske poslove i podvrgavati se muževoj volji. Unatoč tome… Poslije društvenog, suvremeni roman ". Autor je ovaj put ispisao jedan je od svojih najsmjelijih romana, djelo elegancije, erotike i razigrane mašte, drsko ispričanu priču o izgubljenoj nevinosti i poučnu i uznemirujuću lekciju o želji. U obiteljskom romanu "pratimo Olive Kitteridge, tu netaktično iskrenu i proturječnu junakinju koja ipak lako prirasta srcu, dok stari i suočava se s promjenama – gdjekad ugodnim, gdjekad ne. Ovaj iznimno hvaljen roman odmah nakon objavljivanja postao je bestseler. U novom romanu "predstavlja Margaritu Ivanovnu, još jednu junakinju veću od života. Roman govori o ženi koja pokušava postati ravnopravni član društva koje joj izmiče, o muškarcu koji može kontrolirati sve osim vlastitih emocija i o dječaku koji se pokušava snaći suočen s ludostima odraslih, kao jedini razumni sudionik obiteljske tragikomedije. Za sam kraj futuristički roman ", nastavak uspješnice Sluškinjina priča prema kojoj je snimljen istoimeni televizijski serijal. Svjedočanstva su remek-djelo naših dana, moćan roman koji možete čitati samostalno ili kao nastavak Sluškinjine priče. Kad su se na kraju Sluškinjine priče za Fredovom zalupila vrata kombija, nismo mogli ni naslutiti što ju čeka – sloboda, zatvor ili smrt. Knjiga napokon odgovaraju na to pitanje.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite