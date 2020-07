Hladna fronta

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

polako prolazi, a pred nama je nekoliko. Nekoliko, jer od četvrtka ponovno stižu..Danas će prevladavatisunčano vrijeme,i uz dnevnu temperaturu do. Sutra nas očekujei dnevna temperatura doZa srijedu prognostičari najavljuju pretežnono uz nekoliko oblaka. Dnevna temperatura također, no uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.Četvrtak nam donosi. Prevladavat će djelomično oblačno, a u večernjim satima će vam trebati. Dnevna temperatura doZa petak je najavljena, a tijekom dana promjenjivo oblačno uz. Dnevna temperatura do 28°C, bez vjetra.