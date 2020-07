Dječje kazalište Branka Mihaljevića

COVID 19

otkazana

zatvoreno

ansambl Dječjeg kazališta

šest premijernih predstava

13 repriznih naslova

209 predstava

Trojica u Trnju

Lav

Kazalištem Oberon

GK Joza Ivakić

Pepeljuga

Božića i Božićna panika

Ljepotica i zvijer,

Jednozubi gusar

36 263 gledatelja

144 predstave

25 186 gledatelja

65 predstava

1 077 gledatelja

42 000 gledatelja

Ministarstva kulture i Stožera civilne zaštite

Mali vitez Don Kiho i štitonoša Sancho

Nebeski Svaron i podzemni Suronja

Zeko, Zriko i Janje

Odgodili smo

Početnice, Baletnog studija, Dramskog studija za osnovne i srednje škole

Nezaboravak

Petera Kusa i Urše Adamič

Zavodom Kus Kus

Lutkovnom gledališču Ljubljana

60. Međunarodni dječji festival

Tekst: Tatjana Grganović

Foto: DIno Spaić/Foto-arhiv031

u sezoni 2019./2020. ostvarilo je veći dio svojih planiranih aktivnosti unatoč zahtjevnoj situaciji s epidemijom. Brzom reakcijom i organizacijom uspjeli smo premostiti razdoblje u kojemu su brojna događanjai kazališteza publiku.U sezoni 2019./2020. godinirealizirao je čak, a na programu smo imali iiz prošlih sezona. Odigrali smo ukupnoiz premijernog i repriznog programa. Sezonu smo započeli prošlogodišnjim hitom sa Osječkoga ljeta kulture, uslijedio jekoji nije znao pisati u koprodukciji s, osječka premijera koprodukcijske predstave siz Vinkovaca, uoči; prva predstava u obećavajućoj 2020. bila jedok nam je lockdown izrodio autorski projekt naših glumaca interaktivnu predstavuUkupno je naše predstave u protekloj sezoni pogledalo. U Dječjem kazalištu izvedene susa. Na festivalima i gostovanjima izveli smo, a pogledalo ih je 1. Mnoga dogovorena događanja u našem kazalištu su odgođena ili otkazana, no ipak je na svim programima u protekloj sezoni kroz kazalište prošlo gotovoNajviše su puta izvedene naše premijerne predstave : "Božićna panika" (46), naša blagdanska predstava koju izvodimo uoči Božića, „Lav koji nije znao pisati“ (40) i "Jednozubi gusar" (22).Kazalište je prema preporuciza publiku u potpunosti zatvoreno 13. ožujka, a prva je predstava u zgradi ponovno izvedena 27. svibnja. Zatvaranje kazališta za publiku, pa nakon kratkog vremena i za probe, poremetila je planirane aktivnosti i značajno smanjila broj publike i predstava u konačnom zbroju.Premijera predstave, umjesto u travnju izvedena je na Osječkome ljetu kulture, dok je prvotno planirani naslovzbog novonastale situacije odgođen za 2021. Obnova predstave, također predviđena za travanj, odgođena je za studeni 2020. te ćemo ju, ako situacija bude epidemiološki povoljna izvesti u Noći kazališta sljedeće sezone.i sve probe naših studija:, te njihove godišnje produkcije. Želeći se prilagoditi novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju korona virusa pokrenuli smo online program „Ostani kući i kazalište uključi“ sa sloganom Bili u kući ili u stanu gledajte predstave na malom ekranu u kojemu smo predstave prikazivali na Osječkoj televiziji i online na svojoj službenoj Facebook stranici. Program je realiziran uz angažman tehničke službe i vanjskih suradnika koji su postojeće video materijale prilagodili emitiranju na televiziji te online, a video materijali našeg kazališta pregledani su više desetaka tisuća puta. Mogli bismo se našaliti: nikad manje predstava, a nikad više publike!U Kazalištu su održane i tradicionalne manifestacije Djeco kazalište vas zove, Zimske radosti i Noć kazališta, te Kazališni maraton, a za vrijeme korona krize sudjelovali smo i u manifestaciji Kultura na kotačima.Gostovali smo festivalima u zemlji i inozemstvu, uobičajeno naše su predstave izabrane za sve značajnije festivale.U ovoj sezoni osobito smo ponosni na jednu međunarodnu premijeru naše predstave. Autorski je projekt, koprodukcija saizveden 14. rujna 2019. uu Sloveniji i to u potpunosti na slovenskom jeziku. Naši su glumci Ivica Lučić (koji je za ulogu Djeda nominiran i za Nagradu hrvatskog glumišta), Aleksandra Colnarić i Kristina Kovačević predstavu uz upute autora i redatelja Petera Kusa iznova naučili i priredili na slovenskom jeziku.Posebno ističemo i što smo imali čast otvoritiu Šibeniku i to našom uspješnicom Uspavanka za mišića u režiji Ljudmile Fedorove! Podsjetimo kako je Dječje kazalište svojom legendarnom predstavom Zeko, Zriko i Janje otvorilo i 1. šibenski dječji festival davne 1958. pa je naš nastup na najljepši način zaokružio našu višedesetljetnu izvrsnu suradnju.NAGRADE I PRIZNANJA1. Predstava NEZABORAVAK, autorski projekt Petera Kusa i Urše Adamič u koprodukciji sa slovenskim Zavodom Kus Kus dobila nagradu dječjeg žirija za najbolju predstavu na X. jubilarnom Bugojanskom lutkarskom bijenalu.2. Na 6. FEDU ON LINE, Sarajevo nagrada za najbolju glumicu pripala je našoj Kristini Kovačević, za više uloga u predstavi “Lav koji nije znao pisati” koju je prema tekstu Martina Baltscheita režirao Damir Mađarić. Predstava je nastala u koprodukciji s Kazalištem Oberon iz Koprivnice.3. Ivica Lučić je, za ulogu Djeda u predstavi Nezaboravak Petera Kusa i Urše Adamič, nominiran za Nagradu hrvatskog glumišta.4. Dan Grada Osijeka, krajem prošle 2019. godine, posebno je značajan za Dječje kazalište Branka Mihaljevića, budući da je ravnatelj Ivica Lučić dobitnik priznanja „Pečat Grada Osijeka“Hvala svima koji su nas podržavali i pratili naš rad u ovoj zahtjevnoj sezoni! Od jeseni nadamo se da ćemo kroz nove projekte djeci predstaviti začudne svjetove i da će naše gledalište opet biti puno!