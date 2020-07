hladovinom

šarenom ručniku

toplom pijesku

čitati knjigu

Pletenica

Ubiti pticu rugalicu

Dječak iz Toskane

12 pravila za život

Sladoledari

Tekst i foto: Ana Klaić, univ. bacc. cult.

Ima li išta ljepše, nego podtamarisa, ležeći na, sa stopalima nakoja nas svakom svojom stranicom sve više privlači?U nastavku vam donosimo nekoliko takvih knjiga.autorice Laetitie Colombani ujedno je i njezin prvi roman, za koji bismo mogli reći da je vrlo uspješan. Priča je to o ženskoj snazi i hrabrosti koja nas uvijek i iznova sve više iznenađuje. Radnja romana se odvija na tri različita mjesta u kojima žive tri žene: Smita, Guilia i Sarah. Svaka od njih se suočava s određenim problemom. Žene, koje naizgled nemaju ništa zajedničko, zapravo veže neizmjerna ženska snaga i hrabrost koje se zajedno isprepleću poput tri pramena jedne pletenice.“Pucaj u šojke koliko god hoćeš ako ih uspiješ pogoditi, ali upamti, sramota je ubiti pticu rugalicu… One ne čine ništa, osim što nam pjevaju.” Drugi roman, koji od srca predlažemo jest klasik, koji, ukoliko još niste pročitali, sada je pravo vrijeme za to. Radi se o romanu, autorice Harper Lee. Roman je, zasluženo, dobio Pulitzerovu nagradu 1960. godine. Autorica piše iz perspektive djevojčice Scout o diskriminaciji crnaca na američkom Jugu. Predivna knjiga koja govori o želji za pravednošću, ljubavi, moralu, etici i prijateljstvu.Treći roman,, autora Rhysa Bowena, govori nam o britanskom pilotu Hugu, koji je padobranom sletio u šumu Toskane. Pronalazi ga žena po imenu Sofija koja preuzima brigu za njega. Iz njihovog odnosa se rađa ljubav. Skoro trideset godina kasnije, Hugova kći dolazi kući organizirati njegov pogreb. Među očevim stvarima, pronalazi neotvoreno pismo naslovljeno na Sofiju. U potrazi za odgovorima na brojna pitanja, uskoro i sama kreće na putovanje u predivnu Toskanu.Sljedeća knjiga koju bismo htjeli predstaviti zove se. Napisao ju je psiholog, dr. Jordan Peterson. U njoj Jordan Peterson donosi 12 jednostavnih, no dubokih i mudrih pravila koje mogu pomoći svakome čovjeku kako bi doveo svoje misli i život u red, no ne s pomoću kratkoročnih instant rješenja, već naučavanjem bitnih istina koje vrijede za svakoga od nas. To čini spajajući psihologiju, filozofiju, religiju, mitove i tradiciju s otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. Ljeto je pravo vrijeme za pospremanje i dovođenje stvari u red, pa zašto ga ovaj put ne bismo iskoristili da, osim uređenja doma, ne uredimo i vlastiti unutarnji život, dom u kojem živimo svaku sekundu našeg vremena?I na kraju, što je ljeto bez ukusnoga sladoleda? Posljednja knjiga koju bismo vam preporučili, nosi naslov, autora Ernesta van der Kwasta. Priča je to o obitelji Talamini, glasovitim sladoledarima. Kao u većini obitelji, pa tako i u ovoj, pronalazimo “crnu ovcu” u obitelji, Giovannija koji ne pokazuje ni najmanji interes za nastavak obiteljske tradicije. Njega, naime, više privlače poezija i putovanja. No, uskoro dolazi i do sukoba s njegovim bratom Lucom, koji je nastavio obiteljski posao. Ako ste ikada poželjeli, barem na trenutak, pobjeći od obiteljskih očekivanja, pronaći ćete se u ovoj knjizi.