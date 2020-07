1. srpnja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Odvraćaju se poticaji za, mjera koja je privremenou ožujku početkomsu državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju. Ovu mjeru aktivne politike zapošljavanja je u protekle tri i pol godine iskoristilo više od, pri čemu im je isplaćeno okoNezaposleni koji se odluče na pokretanje vlastitog biznisa ponovno se mogu prijaviti, ali pod neštonego do sada. Umjesto dosadašnjih godinu dana, ugovorno razdoblje državne mjere odnosi se na, pri čemu u drugoj godini poduzetnik mora održati posao i samostalno podmirivati doprinose.Potpore se dijele u dvije kategorije: do maksimalnihmože se dobiti za djelatnosti iz sektora građevine, opskrbe električnom energijom ili prerađivačke industrije, dok se maksimalnododjeljuje za informacijske, komunikacijske i administrativne djelatnosti.Došlo je i do promjena u djelatnostima koje se financiraju, pa su po novom neke djelatnosti isključene iz dodjele poticaja, poputčija se samoodrživost nije pokazala učinkovitom.Natječaj traje do