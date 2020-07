Nacionalni Stožer civilne zaštite

obveznog korištenja

ne treba

HZJZ

Pojedine osobe uslijed zdravstvenog stanja i značajki razvojne dobi ne mogu nositi masku ili mogu nositi masku samo uz određena ograničenja. Najčešće se radi o situacijama kod kojih nošenje maske može dovesti do otežanog disanja, opasnosti od gušenja ili do toga da se maska nosi nepravilno što može povećati izglede za zarazu. Kod navedenih stanja neophodno je omogućiti osobi da ne nosi masku .



Riječ je o sljedećim stanjima i okolnostima:

- djeca u dobi do 2 godine

- djeca predškolske dobi nakon navršene druge godine ako dijete, usprkos nastojanju roditelja/staratelja da nosi masku, pruža otpor nošenju maske ili se ne može suzdržati od dodirivanja maske i lica (pojedinoj djeci maska smeta te osjećaju neotklonjivu potrebu da namještaju masku i dodiruju lice, čime se povećavaju izgledi za unos virusa kroz usta, nos ili oči)



- djeca u dobi nakon navršene druge godine pa do nižih razreda osnovne škole mogu nositi masku samo u aktivnostima koje su vremenski ograničene (aktivnosti koje traju najviše sat ili dva) i kada su pod neprestanim nadzorom roditelja/staratelja (primjerice kod vožnje u javnom prijevozu, u zdravstvenoj ustanovi ili kod odlaska u trgovinu iako se roditeljima preporučuje da djecu vode u trgovine samo ako je to krajnje nužno)



- osobe s određenim oblicima invaliditeta kao što su: određena oštećenja mentalnog zdravlja uključujući teškoće iz autističnog spektra ako osobe pružaju otpor ili ne podnose masku na licu, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima zbog možebitnih teškoća disanja ili nemogućnosti da skinu masku bez pomoći druge osobe



- osobe koje trebaju prenijeti informaciju osobi s oštećenim sluhom, uključujući prevoditelje za gluhoslijepe osobe i druge osobe u pratnji, u situaciji kada poruku osobi s oštećenim sluhom ne mogu napisati ili prenijeti znakovnim jezikom, već isključivo čitanjem s lica i usana



- osobe s oštećenim sluhom u situacijama u kojima maska onemogućuje učinkovitu komunikaciju i primjereno razumijevanje prenesene poruke



- osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti (ove situacije ne treba zamijeniti s respiratornom infekcijom uz povišenu temperaturu ili druge znakove koji mogu biti karakteristični za bolest COVID-19 kada je nošenje maske obavezno)



- osobe promijenjene svijesti ili kod gubitka svijesti



- sve osobe koje iz drugih razloga ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe.

Iritacija kože lica



Ponekad se nakon dužeg nošenja maski mogu javiti promjene na koži lica , posebno kod ljetnih vrućina.



U takvim slučajevima neophodna je dosljedna higijena lica i pravilno nošenje maske:

– operite lice nježno sapunom i vodom, i to dva puta dnevno

– zamijenite masku ako je vlažna ili oštećena

– nosite masku preko nosa i usta – ne samo preko usta



U slučaju jače izraženih promjena na koži lica, javite se liječniku obiteljske medicine ili pedijatru.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

donio je Odluku o nužnoj mjerimaski za lice ili medicinskih maski.No, tkonositi masku?je objavio i tu preporuku koju prenosimo u cijelosti: