Tekst i foto: Osijek031.com

započinje s realizacijomu okviru projektateškogRadovi nakomunalne infrastrukture Tvrđe nominalno su započeli danas, a tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj su pročelnicate direktor izvođača radova,, govorili o detaljima radova.Mlinarević je podsjetila kako će se radovi izvoditi, a u prvoj fazi obuhvatit će prostor s, na sjeveroistočnom dijelu Tvrđe kod Dravskog mosta, te će se nastaviti prema jugu, do Kuhačeve ulice. U drugoj fazi, na jesen, započet će radovi u središnjem dijelu Tvrđe.U prvoj fazi radovi uključuju obnovu dotrajale, obnovute postavljanje. U drugoj fazi slijedina području cijele Tvrđe.Istaknuto je kako će radovi trajati približno, a dinamika će biti takva da niti u jednom trenutku cijela Tvrđakako bi se omogućilo da zbog radova ne trpe škole, ugostitelji i stanari. Održavat će se i dalje brojne manifestacije poput Sajma antikviteta ili Večeri vina i umjetnosti, ali možebitno na zamjenskim lokacijama.Teška mehanizacija još se nije spustila do Dravskog mosta, no prema riječimato je samo pitanje dana. Kao i kod svih drugih projekata izgradnje, najprije se moraju obaviti pripremni radovi i geodetske izmjere, a kroz desetak dana počet će stizati cijevi pa će se pokrenuti i mehanizacija.Paralelno s projektom obnove Tvrđe, započet će i projekt izgradnje Centra za posjetitelje u blizini objekta GPP-a težak. Javna nabava je u tijeku pa se očekuje da će radovi započeti na jesen.Podsjetimo, obzirom da se će izvoditi radovi koji mogu biti opasni, mole se građani za poseban oprez te da ne ulaze u zonu izvođenja radova koja će biti primjereno označena i ograđena.