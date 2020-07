Policijske uprave osječko-baranjske

37 vozača

302 prekršaja

Ulici Sv. L. B. Mandića

51-godišnjem

2,81 grama

Vladislavcima

prije stjecanja prava

1,97 grama

Dardi

zabrana upravljanja motornim vozilima

1,96 grama

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ilustracija

U vremenu od 10. do 12. srpnja na područjuu prometu je zaustavljeno(33 vozača osobnih automobila, 2 vozača bicikla, 1 vozač teretnog automobila i 1 vozač motocikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Osim alkohola evidentirana su jošod čega 129 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 44 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 22 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje pod zabranom, 9 upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 95 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 11. srpnja, u 00,05 sati, u Osijeku u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen biciklist. Vozaču bicikla,hrvatskom državljaninu iz Osijeka utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.U subotu, 11. srpnja, u 10,25 sati, udogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom. Vozač, 31-godišnji hrvatski državljanin iz Čepina, koji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje, uslijed neprilagođene brzine kretanja sletio je s kolnika. Obavljenim alotestiranjem utvrđena je nedozvoljena koncentracija alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 42 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije kada stekne pravo na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 11. srpnja, u 19,50 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila 26-godišnji hrvatski državljanin iz Novog Čeminca. Vozač je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera„B“ kategorije. Upravljao je uz nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.