Bivša ravnateljica Porezne uprave, bivša šefica osječke Porezne upravei osječki poduzetnikpostupali su s izravnom namjerom da prolongiraju, nepravomoćno je danas presudio Županijski sud u Zagrebu.", istaknula je sutkinjau obrazloženju presude.Prema nepravomoćnoj presudi, Biloš je osuđen na, Ružica Kovačević na, a bivša ravnateljica Porezne uprave i SDP-ova saborska zastupnica Nada Čavlović Smiljanec naObrazlažući presudu, sutkinja zagrebačkog Županijskog suda naglasila je da sudBiloševoj obrani u kojoj je naveo da je učinio sve što je u njegovoj moći da spasi svojuKustec je istaknula da Biloš u svojoj obranitraženje pomoći, ali njegove tvrdnje kako je smatrao da to nije protuzakonito sud smatra neistinitom, neuvjerljivom i nelogičnom obranom.", dodaje sutkinja.Biloš je razgovarao s tadašnjim ministrom gospodarstva, nekadašnjim savjetnikom bivše predsjednice Republike. Preko njih je Biloš, utvrdio je sud tijekom dokaznog postupka, pokušavao doći do ravnateljice Porezne uprave i šefice osječke ispostave.U obrazloženju presude za Ružicu Kovačević, sutkinja je naglasila da je tijekom saslušavanja svjedoka nedvojbeno utvrđeno da je bivša šefica osječke ispostave Porezne upraveodgodu ovrhe na Bilošev zahtjev, iako je znala da je to protuzakonito.Kaosud je ocijenio i obranu Nade Čavlović Smiljanec.Pri izricanju kazne sud je kao olakotne okolnosti ocijenio dosadašnju nekažnjavanost Čavlović Smiljanec i Kovačević, dok je Bilošu kao otegotna okolnost uzeta u obzir ranija pravomoćna osuđivanost.Svaki od nepravomoćno osuđenog trojca mora platiti itroškova za financijsko-knjigovodstveno vještačenje.Optuženici su na suđenju. Uskok je u optužnici, potvrđenoj prije više od četiri godine, Čavlović Smiljanec i Kovačević teretio da su pogodovale Bilošu tako što suporeznog duga njegove tvrtke OLT, čime je državni proračun oštećen zaTužiteljstvo je tvrdilo da je Čavlović Smiljanec autoritetom ravnateljice Porezne uprave, nakon donošenja rješenja o ovrsi, od Ružice Kovačević tražila da se rješenje ne provede, iako je po zahtjevu bez odgode moralo biti proslijeđeno Fini.Time je Biloševoj tvrtki, po tvrdnjama tužiteljstva, omogućeno nesmetano poslovanje po računu sve do pokretanja predstečajne nagodbe u svibnju 2013. te je onemogućena ovrha.