Članice i članoviiz Osijeka snimili, i to za zborsku obradu svjetski poznate pjesme „“. Spot je danas (10. srpnja) službeno objavljeno na YouTube kanalu.Budući da uslijed aktualne, odnosno, i uvedenih zaštitnih i preventivnih zdravstvenih mjera, lipašice i lipaši ovoga ljeta nisu mogli naodržati svoj tradicionalni, umjesto njega za kraj ove sezone odlučili su svojoj vjernoj i brojnoj publici te široj javnosti darovati ovaj videospot. Za njega su odabrali svjetski poznatu skladbu „Over the Rainbow“ (Iznad duge) koju su Harold Arlen (glazba) i Edgar Yipsel Harburg (riječi) napisali za veliki filmski hit „The Wizard of Oz“ (Čarobnjak iz Oza), a HPD „Lipa“ u studiju je snimila njezinu zborsku obradu čiji aranžman potpisuje Kirby Shaw. Ova je pjesma odabrana ne samo zbog lijepe melodije, već i poruke koju su lipašice i lipaši željeli uputiti: da u ovom ludom „korona vremenu“ trebalo uvijek širiti optimizam i gledati „iznad duge“.Najnoviji glazbeni videospot Lipe nastao je tijekom lipnja 2020. godine, u razdoblju između dva „bloka“ zaštitnih i preventivnih zdravstvenih mjera. Aktualna pandemija lipašima je, kao i mnogim pjevačkim zborovima diljem Hrvatske i svijeta, onemogućila redovnu djelatnost, kao i odlazak na planirano srpanjsko putovanje na World Choir Games (Svjetske zborske igre) u Belgiju. Zbor je nakon dvomjesečnoga prekida rada (od sredine ožujka do sredine svibnja) krenuo s probama koje su se do kraja lipnja 2020. održavale sukladno preporukama koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo – u manjim skupinama, do 10 pjevača u isto vrijeme, uz propisani razmak od 2 metra, dezinfekciju i prozračivanje prostorija. Za Društvo koje inače broji 60-ak aktivnih članova ovo je razdoblje bilo neobično i teško jer smisao zbornoga pjevanja skupno je muziciranje i druženje kroz pjesmu. Aktivnost je to koja zbližava i povezuje. Iako smo se strogo pridržavali preporuka, priželjkivali smo neku zajedničku aktivnost koja nas neće zdravstveno ugroziti. Stoga smo se odlučili za snimanje glazbenoga videospota za dragu pjesmu „Over the rainbow“. Audiozapis je snimljen ranije u suradnji siz Zagreba, a režiju, kameru i montažu prepustili smo našem stalnom suradnikukoji je prije nešto više od pet godina snimio i prvi glazbeni videospot HPD-a „Lipa“ (Slavonica).Videoprodukciju pak potpisujeZajedničke scene snimili smo u dva navrata na vanjskim lokacijama – na novouređenomi na livadi ispred Bastiona, zgrade u čijim prostorijama „Lipa“ djeluje više od četiri desetljeća. U spotu možete vidjeti lipašice i lipaše ne samo kako pjevaju – naravno, pod ravnanjem dirigentice prof.– već i kako se druže izvan pjevačkih proba: voze bicikle, šetaju kućne ljubimce, sviraju gitaru i ukulele, smiju se, poziraju, zabavljaju – ukratko, uživaju zajedno. Sastavni su dijelovi videospota i lijepe snimke Osijeka iz zraka te virtualna izvedba pjevača koji su u vrijeme reduciranih proba imali želju pjevati kod kuće ili pak onih pjevača koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na probama i snimanjima uživo. Ti kućni videouratci daju poseban pečat ovome videospotu koji će ostati iza nas kao dokument ovoga teškog vremena za djelovanje u kulturnom amaterizmu. Iako nas je snimanje ovoga videospota iznimno radovalo, jedva čekamo vratiti se svojim uobičajenim zajedničkim probama, koncertima i putovanjima. Nadamo se da će uskoro to biti i moguće.