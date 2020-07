Hrvatski zavod za javno zdravstvo

svadbenih obreda i slavlja

najveći izvor zaraze i širenja koronavirusa

strože epidemiološke mjere

Krunoslav Capak

ograniči broj

lavinu negativnih reakcija

prijavi

vođenje evidencije

stariji od 65 godina ili obojeli od kroničnih bolesti

informiranju uzvanika

dovoljno velik

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

objavio je jučer preporuke o mjerama za organizacijuNaime, obzirom da su svatovi postali, HZJZ je odlučio uvestiza veća okupljanja, a ravnatelj HZJZ-apojasnio je kako će to od sada funkcionirati.Iako se raspravljalo i o mogućnosti da sesudionika na svadbama, što je izazvaloljutih mladenaca koji su Capaka i njegov ured zasipali neugodnim mailovima, Zavod je popustio tako da je broj uzvanika ostao isti (do 300 ljudi u zatvorenim, a do 500 u otvorenim prostorima), samo su postavljene malo strože mjere.Tako će po novonormalnom postojati obaveza da se skupCivilnoj zaštiti ako ima više od 100 ljudi, a Civilna zaštita će organizirati nadzor. To će biti mještovite inspekcije i nadzirat će drže li se okupljeni propisanih mjera.Preporučuje sesudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 pri čemu će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime i broj telefona.Nadalje, preporučuje se da se na svadbeno slavlje ne pozivaju uzvanici(srčano-žilnog, dišnog sustava ili koji imaju šećernu bolest).Kod održavanja svadbe važno je voditi računa oo važećim mjerama od strane organizatora i mladenaca, postavljanju vidljivih obavijesti na ulazu u prostor objekta, obaveznom dozatoru s dezinfekcijskim sredstvom za ruke, označavanju svih sjedeća mjesta (koja međusobno trebaju biti udaljena najmanje 1,5 metar) i rasporedu sjedenja, posluživanju hrane i napitaka, uputama za glazbu i ples, higijeni prostora itd.Nove preporuke sadrže i uputu koja će se odnositi na ples, pa se tako preporuča da podij bude, četiri kvadratna metra po plesaču. Plesati se smije s partnerom s kojim se inače pleše. Ples bi trebao biti i individualan i to bi se sve nadziralo.Detaljne preporuke HZJZ-a možete pročitati ovdje