Pannonian touring again

Challenge Tour Zagreb

ekstremnih sportova

ekstremno i opasno

Pannonian Challeng

Adrenalin. Energija. Zabava. Druženje. Ekipa. Navijanje.

Pobjednici Zagreb Challengea su:

prva je stanica najbolje turnejejugoistočne Europe.U ljudskoj je prirodi testirati granice. Nekome, nama normalno i uzbudljivo. Stalno tražimo nove izazove, novu razinu ekstremnosti, novu razinu doživljaja!e je na turneji, i traži tebe. Prijavi se. Pripremi se. Pomakni granice.BMX:- Kristof Krausz- Fran Zeman- Timon Vincek- Best trick - Fran ZemanSKATE:- Bruno Vranić- Marino Mazarekić- Domagoj Gudac- Best trick- Cristian AlcubillaINLINE:- Sven Buršić- Tin Hadžiomerspahić- Matija Kunštek- Best trick -Tin Hadžiomerspahić