Studentski centar

prava studenata

Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c

Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c

Studentski dom IGK, I. G. Kovačića

redoviti studenti

odobren status

426 studenta

776 studenata

193 studenta

ne može pristupiti

tri kategorije

1995,60 kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

raspisao je natječaj za ostvarivanjena smještaj i raspodjelu mjesta u studentskim domovima u Osijeku.Natječaj se odnosi na(istočni i zapadni paviljon),(novi paviljon) te4.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svidržavljani Republike Hrvatske i državljani država članica EU s prijavljenim boravkom u RH koji imajustranca na stalnom boravku u RH, koji studiraju u Osijeku na sveučilišnim i stručnim studijima. Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju izvanredni studenti i redoviti studenti kojima je mjesto prebivališta u Osijeku.Pravo na smještaj ostvarit će ukupno 1395 studenata:u Studentskom domu K. Petra Svačića 1c,u Studentskom domu K. Petra Svačića 1c (gdje je osigurano 537 mjesta za osobe u nepovoljnom položaju) teu Studentskom domu IGK (gdje je osigurano 139 mjesta za osobe u nepovoljnom položaju).Student je dužan popuniti web prijavu na web stranici . Bez popunjene web prijave studentnatječaju. Prijave se podnose od 01.07. do 24. 07. 2020. godine na adresu: NOVI STUDENTSKI DOM, Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek.Kao i protekle godine, izravno pravo na subvencioniranje smještaja ostvarivat će se u. U A-kategoriji izravno pravo na subvencioniranje stanovanja ostvaruje se na temelju izvrsnosti za studenate čiji mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj godini po članu ne prelaze 75 % proračunske osnovice (2494,50 kuna), pri čemu brucoši moraju imati prosjek srednjoškolskih ocjena 5,0, a ostali studenti najmanje 4,5.Izravno pravo na subvencionirano stanovanje u B-kategoriji mogu ostvariti studenti čiji mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj godini po članu ne prelaze 60 % proračunske osnovice (); djeca smrtno stradalih, nestalih ili ratnih invalida - branitelja, civila itd.Izravnu subvenciju mogu ostvariti i studenti u C-kategoriji kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata; studenti čiji su roditelji razvedeni, a preminuo je onaj kojemu su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, te studenti koji su bili smješteni u domove ili udomiteljske obitelji, kao i studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti.Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Novom paviljonu Studentskog doma K. P. Svačića do useljenja u studentski dom primat će subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 200 kn mjesečno.Privremene rang-liste bit će objavljene 10. 08. na oglasnim pločama Studentskog centra u Osijeku, Istarska 5; Studentskog doma K. P. Svačića 1c te na internet stranicama Studentskog centra u Osijeku Prigovor na privremenu rang-listu upućuje se u roku od 8 dana od objave rezultata Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.Detalje natječaja možete vidjeti dolje u tekstu.