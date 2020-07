Zrinka Posavec

11. srpnja 2020.

Glas otkriva dušu, strast i želje

održat ćekoncert u okviru manifestacije “ Večer vina i umjetnosti ” u Osijeku. Njezin je moto kako '', u što su se uvjerili svi koji su do sada imali prilike slušati talentiranu i cijenjenu glazbenicu, kojoj je ovo treći samostalni koncet u Osijeku.Iako treći, poseban je jer će se po prvi putaodržati u dvorištu Stare Pekare, što je ujedno i prvo događanje u prostoru ovog novoobnovljenog zaštićenog kulturnog dobra.Zrinka Posavec je iznimno talentirana pjevačica, kantautorica, pjesnikinja i glazbena pedagoginja. Njezini su koncerti prožeti najljepšim tradicijskim pjesmama, melodijama i stihovima, kao i njezinim autoskim skladbama koje su skladane u dugu tradicijske glazbe. Nakon njenih koncerata publika izlazi s osmjehom na licu, ispunjena najljepšim glazbenim trenucima. Ova autorica muzici pristupa iz duše, strasno, izvodeći one skladbe kroz koje može najbolje ispričati samu sebe, a tako dotaknuti i one koji je slušaju. Ideja vodilja njezine glazbe i nastupa je tradicijska, folklorna glazba Hrvatske i regije koja je ujedno i korijenska glazba. S njom su živjeli naši preci, bake i djedovi , oni su nam to blago ostavili u rukama, a to blago Zrinka na osobit način čuva i transformira u suvremnen zvuk, ali i dalje snažno se naslanjajući na tradicijsku glazbu, njezin jezik i značenje.Na repertoaru će se, u subotu 11. srpnja u 21 sat, tako će se naći tople starogradske pjesme koje pripadaju(Imam jednu želju, Ne vrijedi plakati, O, gdje si dušo), pjesme iz(Protuletje se otpira, Dej mi Bože oči sokolove i pjesme iz njezine(Okreni se divojčice) te njezine autorske skladbe ( Za tebe, Ako želiš moje srce, Jabuka, Crni Kos ) i druge. Odabir pjesama naglašava raznorodnost tema i melodija, pjesama rugalica i onih bolnih ljubavnih pjesama, te razlike u pjesmama koje dolaze iz seoskih i gradskih sredina. Na pozornici na otvorenom prostoru u osječkoj Tvrđi (Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek - dvorište Edukativnog i informativnog turističkog centra mladih – Stara pekara) Zrinki će se pridružiti vrsni glazbenici okupljeni u ansambl:na harmonici,na gitarama ina udaraljkama.Nakon dva iznimna albuma, PANTOMIMA- Sevdah i Panonika i Gradovi i sela, brojnih koncerata po Hrvatskoj i svijetu, nakon mnogobrojnih glazbenih pozornica, Zrinka Posavec nastupa u Osijeku.Ulaz na koncert je, pa ne postoji niti jedan razlog da subotu večer ne uljepšate koncertom Zrinke Posavec. Bit će to večer za pamćenje, ispunjena dubokim emocijama i emotivnim interpretacijama.Koncert se održava uz sufinanciranje Ministrstva kulture Republike Hrvatske.