pretežno vedro i vruće vrijeme

kiša

pljuskovi s grmljavinom

do 29°C

20°C

oblačno vrijeme uz kišu

Vjetrovito , osobito u prvom dijelu dana. U noći i ujutro u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima , pri čemu oborina lokalno može biti obilna. Već prijepodne oborina će prestati, a zatim će se i razvedravati. U Dalmaciji pretežno sunčano, prijepodne uz prolazno umjerenu naoblaku. Jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar već će tijekom jutra u središnjim i istočnim predjelima malo oslabjeti. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, u prvom dijelu dana podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 22. Danju u unutrašnjosti osjetno hladnije s temperaturom uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 30 °C.

narančasto upozorenje

jak i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar

Danas će prevladavati, a krajem dana u unutrašnjosti, a lokalno su mogući iDanas dnevna temperatura, a sutra jedva i. Prevladavat će pretežno- objavio je DHMZ u priopćenju.DHMZ je za sutra izdaoza (skoro) cijelu Hrvatsku. Očekuje nas. Najjači udari vjetra 65-90 km/h.Promjena će biti kratka, pa nas u ostatku tjedna očekuje pretežno vedro vrijeme uz dnevnu temperaturu do 33°C.