Skriveno:



3ki Stil:

Tvoja majka i otac mi nude lijep novac

Da odjebem od tebe al' ja volim te bejbe

Znam da bivši su ti bili odvjetnik i doktor

a sad' si s porno umjetnikom ciljaš na visoko

Stara tvoja me podjebava, ispala je kučka

kad me tjerala da započnem molitvu prije ručka

Zadrta je vjernica i svaku noć ju čujem

Kako moli dragog Boga da već jednom umrem

Stalno mi prigovara ovakav sam onakav

Takav nisam dobar za tebe - bitch shut the fuck up

A stari ti je psiho, misli da sam nitko

Ne naziva me imenom neg' zove me sa pičko!

Smeta mu kad volim te, smeta mu kad uživam

Primjetio sam da me gleda skriven dok se tuširam

Sluša dok se jebemo, naslonjen na vrata

Pridrkava si kurac dok mi vičeš tata!



Refren:

Tvoj otac mrzi me zato što mu ja prčim ćer

Prčim ćerku, prčim, prčim ćerku x4

Brate samo bam-bam



Sett:

Njega zoveš tata, mene zoveš tatice

On se pita šta ti se dogodilo opatice

Poštujem tvog oca, ali otkada upozn'o me

Ponaša se kao psycho killer - qu'est-ce que c'est

Ne znam zaš' me mrzi, poštena sam osoba

Malo prestar za tebe, sijed sam kao Kosorka

Volim prirodu i toplu ljetnu kišu

Pitaj mojeg pišu - volim daddy issue

Oče, dal te smeta moj umjetnički opus

Ili to što si napravio roditeljski propust

Pa ti kćer noći provodi sa Krankom

Njen imidž dobre curice je šminka kao Lancome

Ne želi se udat i neće nosit burmu

Ni mene to ne zanima, želim samo kurvu

Ona neće tipa sa stabilnom budućnošću

Već mene koji skrnavim joj čuću krutom muškošću

I znam da bi rađe da ti

Kćer tuca suca, glumca

Al to se, brate, neće desit

Zašto? Ćer ću ti kresnit... Ajmo



Refren:

Tvoj otac mrzi me zato što mu ja prčim ćer

Prčim ćerku, prčim, prčim ćerku x8

Brate samo bam-bam