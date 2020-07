Međunarodni festival slikovnice “Čuvari priča”

Putovanje kroz Zbrdrazdoliju

Moguta

Španjolski majstori

Srednjoeuropskog kulturnog centra

20. stoljeća: Pablo Picasso, Salvador Dalί, Joan Mirό I Antoni Tὰpies

Angelus!

Muzeja likovnih umjetnosti

Mali vitez don Kiho i štitonoša Sancho

Petak na OLJK-u donosi vam Čuvare priča, okrugli stol HDLU-a, Potpune strance i projekciju filmova

10:00 sati -

Međunarodnog festivala Čuvari priča

18:00 sati -

Uloga udruženja u kulturnom životu zajednice

21:00 sat -

Stranci

23:00 sata -

Lego film 2

Tekst: OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

okupio je brojne ilustratore, pisce, voditelje radionica, stvaratelje i kreativce. Prvog dana festivala održana je radionica izrade zastavica Čuvara priča, saznali smo kako nastaje radio emisija te kako izgleda. Čuvari priča uveli su nas i u pričute interaktivnu pričaonicu Pričom te zovem. Bogat program Međunarodnog festivala slikovnice okupio je velik broj velikih i malih u dvorištu Gradske i sveučilišne knjižnice, a druženje uz slikovnicu nastavlja se sve do subote, 4. srpnja.Na Osječko ljeto kulture stigli su i- izložba nastala u produkcijiiz Novog Sada koja je u Osijek dovela četvoricu velikih Španjolaca. Tako su se u Muzeju Slavonije predstavili umjetnici čija su djela utjecala na stvaranje i razumijevanje slikarstva. Izložba predstavlja djela u mediju grafike, a ovaj postav pokazao je kako su ovi slikari ujedno i “crtači” i “grafičari”. Sva četvorica umjetnika izuzetno su plodni na području grafike te su stvorili vrlo značajne opuse u tom mediju. Izložbu ćete moći pogledati sve do 20. srpnja u Muzeju Slavonije.Četvrtak nam je donio još jednu izložbu.– izložba sakralne umjetnosti iz zbirkeotvorena je za sve posjetitelje koji su uz stručnu podršku kustosa Ivana Rotha tijekom cijeloga dana mogli prošetati Muzejom i saznati nešto više o djelima sakralne umjetnosti. Angelus je stari pučki vjerski pozdrav i on ocrtava karakter ove izložbe, a suvremena muzeološka praksa unazad nekoliko godina prepoznala je važnost karaktera sakralne slike te je započela oformljavati novi, suvremeni model prezentacije takvih djela koji napušta tradicionalno „vješanje slika o zid“ i fokusira se na dvojaki karakter i njihov suživot u jednom predmetu.Najmlađi posjetitelji OLJK- uz njihovu malo stariju pratnju mogli su uživati u reprizi predstave “” koju je Dječje kazalište Branka Mihaljevića u suradnji s Kazalištem Oberon iz Koprivnice još jednom odigralo na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.Petak na OLJK-u nastavlja s programom. Od 10 sati ujutro u dvorištu GISKO-a čeka vas promocija dvije slikovnice Zlatokosa i tri medvjeda te Oskoruša i hrast, književno-likovna radionica za djecu Čudesni zvjerinjak i Priče iz davnine Zdenka Bašića.U 18 sati posjetitelji OLJK-a moći će sudjelovati na okruglom stolupovodom obilježavanja 100 godina djelovanja HDLU Osijek. Tribinu će moderirati povjesničar umjetnosti i član Organizacijskog odbora Osječkog ljeta kulture, Igor Loinjak. Mjesto radnje je prostor Stare pekare na Trgu Vatroslava Lisinskog.Na Osječko ljeto kulture stižu– komična drama nastala prema najgledanijem talijanskom filmu 2016. godine “Perfetti Sconosciuti” redatelja Paola Genovesea. Potpune strance donosi van nezavisno kazalište Luda kuća uz redatelja Rena Bitorajca. Potpune strance igraju Judita Franković Brdar, Ivan Đuričić, Rene Bitorajac, Barbara Rocco, Amanda Prenkaj, Damir Poljičak I Mladen Kovačić. Predstava počinje u 21 sat na Trgu Vatroslava Lisinskog.Petak na OLJK-u završavamo ljetnom filmskom večeri koju za vas priprema Savjet mladih Grada Osijeka i Savjet mladih Osječko-baranjske županije. U Perivoju kralja Tomislava moći ćete uživati uzod 21 sat, a u 23 sata na velikom platnu ljetnog kina gledat ćete film Granica.