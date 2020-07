Koalicija centra

koja obuhvaća stranku s, jedna je od rijetkih političkih opcija koja uključuje iznimnona izbornim listama - po šest u svakoj izbornoj jedinici, a nije rijedak slučaj da su žene i. To samo govori o tome da su temeljne vrijednosti ove koalicije, koje uključuju, uistinu takve i u praksi. I upravo na ovom primjeru može se jasno vidjeti da ova koalicija donosi stvarnu promjenu, bez lažnih obećanja i nemoralnih ponuda.Žene na listimahom su se u politici našle zbog reakcije na postojeće stanje, nezadovoljne situacijom u društvu, te osjećajući obavezu zasukati rukave i doprinijeti boljem životu nacije, kao što su to i do sada činile u svom profesionalnom i privatnom životu. Koalicija stranaka okuplja žene kako bi izgradile viziju budućnosti koju istinski želimo, a ta promjena jamči naš uspjeh.Nositeljica liste,, po struci je prehrambeni tehnolog i biotehnolog, 17 godina radi u sustavu sigurnosti hrane, od čega je pet godina bila ravnateljica Hrvatske agencije za hranu, do lipnja 2018. godine. Ističe kako su joj struka i obitelj oduvijek bili prioriteti, međutim, kroz godine svog profesionalnog puta itekako je shvatila da je sudjelovanje u kreiranju određenih politika nužno za napredak društva.U ovoj poljoprivrednoj regiji, naš cilj je stvoriti modernu poljoprivrednu proizvodnju temeljenu na znanju i primjeni visoke tehnologije. Poljoprivredu koja stvara proizvode veće dodane vrijednosti i koja je konkurentna. Hrvatska ostvaruje viškove u proizvodnji žitarica, dok ima ogromne manjkove u proizvodima više dodane vrijednosti. Kada bi viškove žitarica, umjesto da ih izvozimo, iskoristili u stočarstvu, vrijednost poljoprivredne proizvodnje povećala bi nam se za oko, odnosno. Da bismo postigli taj cilj, sve resurse - od novca namijenjenog poticajima do poljoprivrednog zemljišta - treba usmjeriti ka mlađim i obrazovanim poljoprivrednim proizvođačima i subjektima u poljoprivredi, koji imaju potencijala razviti suvremenu i efikasnu poljoprivrednu proizvodnju. Oni će predstavljati kvalitetnu bazu na koju će se razvojem kooperantskih odnosa osloniti brojni manji proizvođači., po struci profesorica matematike i fizike, više od 20 godina radi u osnovnoškolskom obrazovanju. Kao učitelj savjetnik ističe važnost kvalitetnog personaliziranog učenja sa svima - i učenicima i učiteljima u našoj domovini.profesorica jes dugogodišnjim radnim iskustvom u području obrazovanja. Od 2002. godine u stalnom je radnom odnosu u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci kao nastavnica engleskog jezika. Tijekom godina radnog iskustva brojnim je aktivnostima u struci dokazala stručnost te je napredovala u zvanje profesor savjetnik. Suautorica je kurikuluma za engleski jezik, a od 2018. godine izravno radi na implementaciji Škole za život. Prošle godine primila je i nagradu resornog Ministarstva za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske., učiteljicau Osnovnoj školi Nikole Andrića u Vukovaru, a od 2018. godine izravno radi na implementaciji Škole za život. Sa skoro dvadesetogodišnjim radnim iskustvom u obrazovanju, radila je u 13 škola, što osnovnih, što gimnazija i strukovnih škola te je dobro upoznata s problematikom obrazovanja, od zapošljavanja do reforme obrazovanja. U glavni fokus stavlja upravo ovaj resor koji je pretpostavka uspjeha svih ostalih.Motivacija u njenom radu je rad s darovitim učenicima, osobno kontinuirano usavršavanje ui pedagoškom području, popularizacija znanosti, volontiranje, ali i građanska participacija u promjenama koje se tiču ne samo radne populacije nego i njenih učenika kad završe svoje obrazovanje.Zalaže se za društvo znanja i društvo suradnje u kojemu je onda lakše ostvariti ciljeve poput modernizacije obrazovanja te lakšeg poduzetništva utemeljenog na suradnjiNažalost, danas se čak i putem medija kroz svakodnevne teme potiče polariziranost društva do krajnjih granica. Rade se razne podjele, na različitosti se gleda kao na nešto negativno umjesto da se potiče dijalog i suradnja te stavi fokus na bitno.Koalicija ističe nužnost podizanja društvenog statusa odgojno-obrazovnih radnika. Zalaže se i za odustajanje od općeg prosjeka jer ono nije mjerilo znanja. Najviše pažnje potrebno je usmjeriti objektiviziranju ocjenjivanja i uvođenju meritokratskih principa u osnovno i srednje školstvo.Regijama, temeljem teritorijalnih i društvenih specifičnosti, potrebno je dopustiti aktivnu mogućnost kreiranja dijela školskih programa i školskih kurikuluma.Zato sve pozivamo - glasajmo fokusirano za pametne ljude s imenom i prezimenom!