Knjigom u pleksus

Tomicu Šćavinu i Đurđicu Čilić

Fafarikul

Tatjana Ileš i Nebojša Lujanović

Osječko ljeto kulture

Buđenje

Aida Bukvić

Iva Kraljić i Silvio Mumelaš

Ovo je predstava o onome kako današnji život melje mlade ljude

Trg Vatroslava Lisinskog

Mali vitez Don Kiho i štitonoša Sancho

Ovo je priča je o Prospreru i Mirandi, pomalo sanjivim klincima koji se žele igrati, a ovo je njhova verzija Don Quijote. Predstavom u predstavi oni upoznaju jedno drugo, povežu se i doživljavaju ljubav.

Gordan Marijanović.

Miguela de Cervantesa

Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića i Kazališta Oberon Koprivnica

Damir Mađarić

Gordan Marijanović i Antonija Mrkonjić

[Foto: Marin Franov][1.7.2020.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Čuvari priča, Španjolski majstori i Angelus – spoj kreative i umjetnosti na OLJK-u

10:00 sati

Međunarodni festival slikovnice “Čuvari priča”

18:00 sati -

Španjolski majstori

10:00 sati -

Angelus

Tekst: OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

Tribinaugostila je– osebujne autorice koje su bile spremne odgovarati na pitanja koja izlaze izvan okvira književne tribine. Tomica Šćavina iza sebe ima tri romana, dok je Đurđici Čilić “” prvi. Tribinu su moderirali, a posjetitelji su mogli čuti jednu snagu književnosti koja unatoč različitim vanjskim čimbenicima ipak može ukazati na neke nove smjerove i otvoriti neke nove vidokruge.dočekalo je svoje– predstavu čiju režiju potpisuje, a igraju. Predstava prikazuje mladi par u kasnim 20tima koji se pokušava boriti s koletočinom života, medijskim porukama kojima su okruženi i pokušajem za pronaleženjem “pravog puta”. “” – kazala je redateljica Aida Bukvić i istaknula kako prostor Barutane dodaje novu dimenziju i dodatnu vrijednost predstavi.ugostio je prvu premijeru na Osječkom ljetu kulture. Na velikoj pozornici OLJK-a igrali su se. “” – kratku verziju predstave ispričao je jedan od glumacaPredstava je nastala po motivima romanau suradnji. Redatelj predstave je, a igraju. Predstavu “Mali vitez Don Kiho i štitonošta Sancho” moći ćete ponovno pogledati već danas u 21 sat na Trgu Vatroslava Lisinskog.- Četvrtak na OLJK-u donosi vam novu dimenziju slikovnice, a ovogodišnjiporučuje vam – vjerovali vi ili ne, slikovnica je najbolja prijateljica svakoga djeteta. Program Festivala, kao i svake godine, okuplja predstavljanja slikovnica, susrete s ilustratorima i piscima, radionice, izložbe, predstave, performanse i brojne druge sadržaje te je namijenjen, ne samo djeci, već svima onima koji njeguju kulturu čitanja. Čuvari priča počinju 2. srpnja (danas) u 10 sati, a trajat će sve do 4. srpnja u prostoru Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku.U 18 sati čeka nas otvorenje izložbe “”. Četvorica velikih Španjolaca, predstavljenih na ovoj izložbi, svima su poznata imena: Picasso, Mirό, Dali i Tὰpies. Svatko na svoj način i sa svojom inovativnom umjetničkom osobnošću i snagom, pronašli su potpuno nove horizonte u likovnom jeziku slikarstva 20. stoljeća, stvorili nove pravce i time omogućili da u tom bogatstvu ideja brojni suvremeni stvaratelji još i danas traže i nalaze stvaralačku inspiraciju. Izložba će biti otvorena u lapidariju Muzeja Slavonije, a posjetitelji će ju moći pogledati do 15. srpnja i to od utorka do subote u vremenu od 10-18 sati.Četvrtak nam donosi još jednu izložbu, ovoga puta! – izložbu sakralne umjetosti iz zbirke Muzeja likovnih umjetnosti. U četvrtak, 2. srpnja, na dan otvorenja izložbe, Muzej će raditi uobičajenim radnim vremenom (10 - 20 sati) u vrijeme kojega će kustos izložbe, Ivan Roth, biti prisutan u izložbenom prostoru i dočekivati posjetitelje te uz druženje i, naravno, održavanje sigurne udaljenosti sa svima zainteresiranima popričati o izloženim djelima. Stoga pozivamo sve posjetitelje da posjete prvi dan izložbe Angelus! u Muzeju likovnih umjetnosti, 2. srpnja 2020. od 10 do 20 sati. Ulaz je za sve posjetitelje slobodan cijeli dan.