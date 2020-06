Osječko-baranjski županijski Stožer civilne zaštite

Tekst: Radio Osijek/Hina/TM

Foto: Osijek031.com

od sutra će početi s donošenjemčiji je cilj, Kako je najavio načelnik stožera, sve priredbe planirane za sljedeći vikend sigurno će bitiNačelnik Stožera dožupanizjavio je novinarima kako je županijskidobio je nalog da napravi procjenu mjera, koje se moraju poduzeti od sutra i to će sutra biti glavni zaključak sjednice Stožera.", rekao je Ivanović i dodao da će u Stožeru večeras imati procjenu epidemiologa.Kako je rekao, Zavod za javno zdravstvo je dao preporuku gradu Osijeku da se iprebaci na neki drugi termin, odnosno da se ne održi od 29. lipnja do 8. srpnja, "".U međuvremenu je iz županijskog stožera civilne zaštite rečeno kako konačna odluka o održavanju OLJK-a, ali da bi se trebale odgoditi sve manifestacije najavljene u zatvorenom prostoru."", doznajemo iz Stožera.Ivanović je najavio kako će na sutrašnjoj sjednici Stožer "" đakovačko-osječkog nadbiskupa, koji je u samoizolaciji. "", rekao je Ivanović.Potvrdio je da od 23 novooboljelih u Đakovu, ukupno trenutno devet, a odu Županiji 82 ih je iz Đakova, gdje ima nekoliko žarišta. Epidemiolozi ulažu napore da evidentiraju sve kontakte oboljelih, rekao je.Na upit je li moguća mjeraza grad Đakovo, Ivanović je rekao da to sigurno, jer misli da se u sinergiji odgovornih ljudi mogu donijeti relevantne odluke koje će pomoći suzbijanju virusa.", rekao je Ivanović i dodao kako će se pojačati budnost općinskih i gradskih stožera Civilne zaštite.