U 11,35 sati, na državnoj cesti broj 212 između, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.Do prometne nesreće došlo je na način da je 64-godišnjeg hrvatski državljanin iznepropisno pretjecao vozilo ispred sebe te jei vozilom se zaustaviou kanalu.Ozlijeđenom vozaču pružena je liječnička pomoć ugdje su mu okvalificiranei utvrđena nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi odZa počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 25 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 8 negativnih prekršajnih bodova. - objavila jeu današnjem priopćenju.